Olivia Newton John causa morte: che malattia aveva

La cantante e attrice Olivia Newton-John è morta all’età di 73 anni. Causa morte e i successi della protagonista di Grease

Olivia Newton John è morta il 9 agosto all’età di 73 anni. Nata nel Regno Unito e cresciuta in Australia, ha iniziato con la musica negli anni ’60, pubblicando il suo primo album da solista nel 1971. In seguito ha pubblicato numerosi singoli in vetta alle classifiche, tra cui il successo del 1981 Physical. Ha vinto anche quattro Grammy, tra cui il disco dell’anno per I Honestly Love You nel 1974. Nel 1978 ha recitato accanto a John Travolta nella versione cinematografica del musical di Broadway Grease. Olivia Newton-John interpreta Sandy, che si innamora del ragazzaccio Danny, interpretato da Travolta. Il film fu un enorme successo, diventando il film di maggior incasso dell’anno e il musical cinematografico di maggior incasso di tutti i tempi fino a quel momento.

Anche la colonna sonora è stata un successo, con oltre 28 milioni di copie vendute in tutto il mondo e il primo posto in classifica del singolo You’re the One That I Want cantato in duetto da Olivia Newton-John e John Travolta. Nel corso della sua carriera sono state tante anche le apparizioni televisive per lo più in concerti e camei. Ha condotto il Saturday Night Live nel 1982 ed è apparsa anche come ospite musicale dell’episodio. Ha registrato una serie di concerti per la ABC e la HBO, tra cui Olivia Down Under del 1988. È stata giudice ospite di American Idol nella seconda e nella sesta stagione e ha interpretato se stessa in un paio di episodi di Glee.

Olivia Newton John causa morte: quando è iniziata la malattia

Non è stata resa nota la causa della morte di Olivia Newton-John ma l’attrice lottava da anni contro il cancro al seno. Ha iniziato la sua lunga battaglia contro la malattia nel 1992 e nel 2013 le è stato diagnosticato nuovamente un cancro, questa volta alla spalla, dopo un incidente d’auto, ma ha scelto di mantenere il segreto. “Ho pensato: “Non ho bisogno di condividerlo…”. È la mia vita”, ha poi dichiarato in un’intervista. Nel maggio 2017 ha annunciato che il suo cancro al seno era tornato e che aveva metastasi all’osso sacro, un anno dopo è stato rivelato che stava nuovamente combattendo contro la malattia. Al The Guardian nel 2020, la cantante e attrice aveva parlato candidamente della sua vita con il cancro: “È stata una parte della mia vita per così tanto tempo. Sentivo che qualcosa non andava. È preoccupante quando si ripresenta, ma ho pensato ‘lo supererò di nuovo'”. Nell’ottobre dello scorso anno, Olivia Newton-John ha rivelato che stava combattendo contro un cancro al seno al quarto stadio, ma che stava gestendo il dolore con la marijuana medica.

Olivia Newton-John “si è spenta pacificamente nel suo Ranch nel sud della California questa mattina, circondata dalla famiglia e dagli amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento così difficile”, si legge nel comunicato che ha annunciato la sua morte. “Olivia è stata un simbolo di trionfi e di speranza per oltre 30 anni, condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione di guarigione e la sua esperienza pionieristica con la medicina vegetale continuano con l’Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicato alla ricerca sulla medicina vegetale e sul cancro”. Al posto dei fiori, la famiglia chiede di fare delle donazioni in sua memoria all’Olivia Newton-John Foundation Fund”. Infatti l’attrice aveva usato la propria esperienza per contribuire a lanciare l’Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre di Melbourne e a raccogliere centinaia di milioni di dollari nella lotta contro la malattia.