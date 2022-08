Dopo Minions 2 ti sei chiesto cosa sono le piccole creature gialle amiche di Gru? La risposta

Probabilmente avrete sentito parlare dei Minions, o forse avete solo visto le loro sembianze gialle su una maglietta, un meme o un adesivo per paraurti. Forse avete già deciso se li amate, li odiate o semplicemente li trovate sconcertanti, dato che sono noti per ispirare una vasta gamma di emozioni in tutti coloro che li incontrano. Ma a prescindere da ciò che pensate di queste curiose creature a forma di pillola, la loro fama continua ad aumentare anche e soprattutto grazie all’uscita del Minions 2.

Già protagonisti al cinema con il primo capitolo della saga, il successo parte da lontano. Infatti il film Minions nasce come uno spinoff e un prequel di Cattivissimo Me e Cattivissimo Me 2. Ambientato alla fine degli anni ’60, il film seguiva tre Minions alla ricerca di un nuovo capo malvagio che governi la loro specie. La ricerca li ha portati a una convention di cattivi in Florida e, poco dopo, in tutto il mondo. Naturalmente, come tutte le grandi cose della storia, l’esistenza dei Minions suscita grandi domande: da dove vengono questi strani esseri? C’è un significato più profondo in queste insolite creature gialle?

Cosa sono i Minions?

I Minions sono una specie di minuscoli scagnozzi gialli. Sono animati dal desiderio di servire un capo malvagio, anche se spesso sbagliano perché sono egoisti, facilmente distraibili e generalmente inetti. La loro altezza varia, ma si può dire che siano alti tra i 60 e i 90 centimetri. Comunicano utilizzando un linguaggio incomprensibile (ne abbiamo parlato qui), comprensibile solo a loro e a poche persone che hanno rapporti di lunga data con loro. Sono anche resistenti. I Minions sono stati trasformati in malvagie versioni viola di se stessi, trasformati in giganti, schiacciati, torturati e sepolti senza subire alcun danno. Hanno anche alcune abilità speciali, come quella di diventare bastoncini luminosi quando vengono spezzati e scossi. Anche se per i profani è spesso difficile distinguere un Minion dall’altro, tutti hanno personalità e nomi unici. Non si sa perché indossino gli occhiali, anche se lo fanno da migliaia di anni (i primi occhiali erano ricavati dalla flora disponibile). Allo stesso modo, non è chiara la funzione evolutiva di alcuni Minion che hanno un occhio solo mentre altri ne hanno due. Non sappiamo nemmeno cosa li spinga a servire le persone malvagie, anche se Minions implica che si tratta di un imperativo evolutivo, simile al parassitismo visto nel mondo naturale. La storia dell’origine dei Minions dipende da due domande: come nascono le creature stesse e come è nata l’idea di crearli.

Minions fa luce sulle loro origini in una sequenza dei titoli di testa del primo film che li ritrae mentre si evolvono nell’oceano, come molti altri organismi, prima di emergere completamente formati come appaiono oggi. Sebbene il supercattivo Gru abbia una pistola in grado di trasformare gli esseri umani in Minion, è stata vista solo in un parco divertimenti, quindi la maggior parte di queste creature è presumibilmente arrivata dal mare. Dal punto di vista geologico, Minions raffigura i suoi soggetti al servizio di un dinosauro malvagio che sembra essere un Tyrannosaurus rex, il che fa pensare che esistano almeno dal tardo Cretaceo. Ciò significa che esistono da almeno 60 milioni di anni, il che li rende uno dei più antichi organismi complessi sopravvissuti sul pianeta. Nel corso della storia, hanno servito diversi padroni, tra cui gli antichi egizi e i vampiri. Hanno fatto il loro debutto sul grande schermo in Cattivissimo Me del 2010, il primo film d’animazione computerizzata del fiorente franchise. Sebbene sia chiaro che i Minions avrebbero dovuto fare da spalla a Gru, si può dire che abbiano rubato la scena.