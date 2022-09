Emma Marrone e suo padre Rosario cantano insieme: VIDEO

È morto il papà di Emma Marrone e il web ricorda il mitico Rosario con foto e video. Ecco un filmato in cui padre e figlia cantano insieme.

Tantissime le dimostrazioni d’affetto per Emma Marrone, così come i ricordi per suo padre Rosario Marrone, morto a soli 66 anni. La cantante lo ha mestamente annunciato sui suoi social, pubblicando una bella foto in cui imbraccia la sua amata chitarra, aggiungendo poche parole d’amore vero. Era stato lui a farla innamorare della musica, facendole provare per la prima volta il brivido del palco. Un legame indissolubile, evidenziato dai video e foto che ora in tanti condividono sui social.

Emma Marrone e il papà Rosario cantano insieme

Su Twitter e Instagram non mancano le dimostrazioni d’amore per Emma Marrone, catapultata in un incubo dopo la prematura morte di suo padre Rosario. Deana condivide sul proprio profilo un video a dir poco emozionante. Il filmato mostra Emma e suo padre cantare insieme: “Emma e il suo mitico papà. Nell’immensità di questo dolore, non si trovano le parole. Stretta a te”.

“Emma e il suo mitico papà.” ❤️

L’uomo ha con sé una chitarra e accompagna con musica e voce la figlia. Cantano a cappella A modo tuo, celebre brano di Elisa. Un’esecuzione dolce, che oggi assume ancor più valore. In una vecchia intervista Rosario Marrone aveva così parlato dei primi passi mossi dalla sua piccola Emma: “Lei aveva 9 anni quando iniziò a fare ginnastica a corpo libero. Fece anche degli stage con Adriana Volpi, campionessa italiana. Io però l’avevo sentita cantare e avevo capito fin da subito che la sua era una voce speciale. Per questo motivo ho provato a convincerla a iniziare a esibirsi. La sua voce era straordinaria fin da bambina. Riuscire a prendere delle note molto alte con delle canzoni particolarmente difficile, da Mina a Patty Pravo. Usava il diaframma senza che nessuno le avesse insegnato a farlo”. Un padre che in qualche modo aveva abbracciato l’intero fandom della talentuosa cantante. Un volto gentile che aveva saputo commuovere gli ammiratori di sua figlia in numerose occasioni. Una grande famiglia allargata che oggi piange.