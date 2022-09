I Soliti Ignoti Amadeus quando inizia a settembre 2022

I Soliti Ignoti ritornerà a settembre 2022: quando prenderà il via il game show condotto nuovamente da Amadeus. Data e novità del programma

Vacanze finite per Amadeus che è pronto a ripartire con una stagione nuovamente ricca di impegni ed appuntamenti. Il conduttore romagnolo, infatti, inaugurerà il preserale di Rai 1 con “I soliti ignoti“, il quiz preserale campione di ascolti ed un vero punto fermo della programmazione della Tv di Stato.

Indovinare la somiglianza ed il grado di parentela con il personaggio misterioso quasi ferma l’Italia intera, con gli ascolti che hanno fin qui regalato grandi riscontri. E così si riparte ufficialmente, con “Techetechetè” che va in soffitta, almeno fino alla prossima estate o, comunque, fino ai prossimi speciali.

“I soliti Ignoti – Il Ritorno” è previsto con la prima puntata per domenica 11 settembre; servirà un’altra settimana ancora, quindi, prima di rivedere nuovamente il quiz show che va in onda naturalmente dopo l’edizione serale del TG1 delle 20; circa un’ora, nella stessa fascia oraria di “Striscia la notizia“, per un nuovo scontro tra titani che prevede scintille dal punto di vista dell’audience.

I Soliti Ignoti – Il Ritorno: previste due puntate speciali

Il programma è ormai un appuntamento imperdibile su cui la Rai punta molto e non è un caso che siano previste già due puntate speciali. Si tratta degli appuntamenti in prima serata a dicembre con lo Speciale relativo alla maratona di Telethon ed a quello del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, con l’estrazione finale della Lotteria Italia.

Sono previste anche grandi novità e nuove dinamiche, come si può lggere sul sito ufficiale della Rai, anche se non sono state svelate. Probabilmente sarà il telespettatore che le scoprirà man mano durante la puntata. Il montepremi, invece, sempre corposo e dipenderà dalla bravura del concorrente nell’indovinare tutti gli indizi. In palio 250mila euro ogni sera, che possono però diventare 500mila se il concorrente di turno decidesse di raddoppiare.