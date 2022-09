Maria Isabella Romano chi è giornalista TG1 Mattina

Maria Isabella Romano è un volto noto della televisione, conduttrice e giornalista del TG1. L’avete vista in onda tante volte ma cosa sapete di lei? Ecco un po’ di info.

Maria Isabella Romano è una giornalista del TG1 e conduce con Senio Bonini anche TG1 Mattina. È nata il 22 aprile 1981 in provincia di Matera, precisamente a Montalbano Ionico. La sua vita è passata attraverso un bivio scolastico. Inizialmente aveva infatti scelto di frequentare un corso di organo e composizione al conservatorio. Le cose sono andate in maniera decisamente diversa per lei. Si è infatti iscritta all’Università di Perugia. Dopo la laurea ha iniziato a collaborare con un noto giornale locale, mettendo all’opera la propria passione per la musica. Si occupava, infatti, di recensire concerti. In seguito ha frequentato la Scuola di Giornalismo, per poi riuscire ad approdare in casa Rai.

Maria Isabella Romano TG1 Mattina

Dal 5 giugno 2022 è divenuto uno dei volti del TG1. Conduce infatti l’edizione delle ore 13.30. Il tutto è avvenuto in tempi alquanto rapidi. Ha infatti raccontato d’aver un giorno ricevuto una telefonata da parte del direttore Carboni. Il posto le è stato offerto e così ha accettato senza pensarci troppo su: “Sono giornalista del TG1 per opportunità”.

Ha inoltre raccontato cosa l’abbia spinta verso questo specifico mestiere, decisamente molto delicato e particolare. Il suo ruolo di conduttrice non prevede alcuna forma di intrattenimento e dare certe notizie è spesso molto complesso, dovendo fronteggiare drammi, cronaca, politica e molto altro, oltre alle notizie più leggere. Ecco la sua risposta data a Marzullo: “Mi piace raccontare e spiegare, senza per questo invadere troppo i sentimenti degli altri”. Insieme con Senio Bonini conduce TG1 Mattina, sempre seguitissimo. I due si sono dati il cambio nel corso della versione estiva, per poi tornare fianco a fianco in autunno. Una coppia affiatata, che ha già dimostrato di lavorare alla grande insieme, accattivando il pubblico. Ha un account Instagram seguito da poco più di 2mila follower. Sotto questo aspetto il suo partner di scrivania la batte, avendo già toccato quota 5mila. Nella sua bio leggiamo: “Dalle 7.15 alle 9 conduco TG1 Mattina su Rai 1, dal lunedì al venerdì. Sabato e domenica non parlatemi di sveglia”. Un’estate davvero ricca, dal punto di vista professionale, per lei. Ha infatti ottenuto il premio La Pulce d’Argento. Si tratta di un riconoscimento alla carriera per particolari meriti umani, professionali e sociali. Nella XIII edizione è stato assegnato a Rocco Papaleo, Giuseppe Di Tommaso e, appunto, Maria Isabella Romano.

Maria Isabella Romano vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Maria Isabella Romano? Il suo account Instagram non è ricchissimo di fotografie e video. Non è di certo un personaggio pubblico che ama condivide con tutti ogni istante della propria sfera intima. Non mancano però un po’ di informazioni sul suo conto.

Facciamo nuovamente riferimento all’intervista rilasciata a Gigi Marzullo, nel corso del programma Sottovoce. Questa è stata una chance molto importante per i suoi fan, che hanno avuto la possibilità di conoscerla decisamente meglio. Ha spiegato d’aver avuto fin da giovane un certo istinto materno. Si è sposata a 34 anni per diventare mamma, sottolinea. È cresciuta in una casa ricca d’amore e l’esempio dei suoi genitori la ispira. Se deve pensare al modo in cui crescerà i suoi figli, volge lo sguardo verso di loro, ricordando i loro modi nei suoi confronti: “Affettuosi, premurosi. Mi hanno trasmesso l’attaccamento alle cose concrete, ma anche la possibilità di suonare”.

Il mondo del lavoro le ha consentito di conoscere l’amore della sua vita. Si chiama Giuseppe ed è anche lui un giornalista. I due si sono incontrati per la prima volta un bel po’ di tempo fa, quando lei lavorava ancora in Basilicata. Allora lui era impegnato come addetto stampa. Si può dire che le cose non siano partire nel migliore dei modi: “Inizialmente abbiamo un po’ bisticciato. Non è stato un colpo di fulmine. Ci siamo un po’ odiati per qualche tempo”.

L’amore ha poi fatto breccia nei loro cuori, un po’ come in una commedia romantica. Ha raccontato di vedere, a volte, in lui la persona che lei vorrebbe essere, ovvero allegra ed estroversa. Anche il suo Giuseppe ha delle fragilità, ha spiegato, ma sa mascherare bene. È sicuro di sé e molto sensibile, il che gli consente d’entrare in sintonia con le persone. Capiamo, dunque, perché se ne sia innamorata: “Credo nel matrimonio e penso sia reale, avendo buoni esempi in famiglia. I miei genitori sono insieme da quando avevano 14 anni e oggi ne hanno più di 70”.