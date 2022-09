Una delle grandi protagoniste di Cobra Kai 5 è senza dubbio Tory, il cui personaggio passa da atroce nemica a preziosa alleata. Chi è Peyton List?

Prima di Cobra Kai avrete difficilmente sentito parlare di Peyton List, nonostante la sua carriera non sia di certo iniziata con la serie Netflix. Ha iniziato a interpretare il personaggio di Tory Nichols a partire dalla seconda stagione. Per due anni è stata un po’ dietro le quinte, per poi trovare spazio notevole nella quarta e quinta. I primi ruoli risalgono a inizio Duemila e nel tempo è apparsa in film come Spider-Man 2, 27 volte in bianco, Diario di una schiappa, Hubie Halloween e Paper Spiders. Sul fronte serie TV, invece, ricordiamo Jessie, Summer Camp e Light as a Feather. È inoltre un’apprezzata modella e cantante.

Peyton List chi è

Nata il 6 aprile 1998 a Miami, Peyton List ha 24 anni, alta 1 metri e 68 centimetri e non è la sola a lavorare nel mondo dello spettacolo. Sono infatti coinvolti nel settore anche i suoi due fratelli, il gemello Spencer e il più giovane Phoenix. Ha frequentato la Carroll School da giovanissima, la New Voices School for Academic and Creative Arts a New York e la Oak Park High School in California, diplomandosi nel 2016. Ha affiancato il lavoro da attrice a quello da modella. È apparsa nella rivista Justice nel 2011 ed è stata sulla copertina di American Girl due nani prima.

Piccola curiosità sul suo nome. È omonima di una collega attrice leggermente più grande di lei, nata nel 1986. Vi è stata un po’ di confusione in passato, su Wikipedia e non solo. Per migliorare la situazione la più giovane delle due ha iniziato a usare Peyton R. List sul fronte lavorativo. Ha inoltre raccontato di un hotel che le ha confuse quando entrambe avevano una camera lì.

Peyton List fidanzato

Il personaggio di Tory in Cobra Kai è molto differente da lei, fortunatamente. Una ragazza arrabbiata, che sostiene sulle proprie spalle il peso di tutta la sua famiglia, in gravi condizioni finanziarie. La sua furia viene incanalata da Kreese, che ne fa una delle sue pupille. A ciò si aggiunge una grave delusione amorosa legata a Miguel e il disastro è servito. Per l’intera terza e quarta stagione vediamo Tory usare la violenza in ogni occasione, o quasi. Le cose cambiano radicalmente nella quinta, dove scopriamo un lato diverso di lei.

Cobra Kai non è stata un’esperienza importante per lei solo dal punto di vista professionale. Ha di certo dato una svolta alla sua carriera ma, al tempo stesso, le ha permesso di incontrare il suo attuale fidanzato. Peyton List ha infatti trovato l’amore all’interno del cast. Un attore col quale ha condiviso molte scene, anche se non romantiche. Di certo sarà stato “divertente” per i due portare avanti storyline romantiche con altri compagni.

Il suo nome è Jacob Bertrand, ma potreste conoscerlo come Hawk. Insieme nel Cobra Kai, poi divisi dopo il passo indietro di lui e così acerrimi nemici, per poi ritrovarsi nella quinta stagione. La vita reale dice invece tutt’altro, ovvero che sono felici l’uno al fianco dell’altra. Dopo i primi rumors, i due hanno poi confermato la storia.