Gianluca Gazzoli moglie e malattia: chi è Sara Bolla

Gianluca Gazzoli è un conduttore radiofonico, videomaker, digital creator e presentatore televisivo molto noto, nato a Vigevano il 18 agosto 1988.

Volto e voce decisamente famosi, al punto da essere coinvolto in un programma innovativo come Nudi per la vita, condotto da Mara Maionchi, affiancata da Marcello Sacchetta. Dodici personaggi dello spettacolo sono chiamati a preparare uno show per il pubblico del teatro Franco Parenti di Milano. Gli uomini dovranno offrire una performance in chiave Full Monty, mentre le donne porteranno in scena una coreografia sulla scia di Moulin Rouge. Il tutto per sensibilizzare gli spettatori in merito a un tema molto delicato: prevenzione dei tumori al seno e prostata. Vederlo su Rai 2 in prima serata ha di certo incuriosito il grande pubblico, che in parte non aveva idea di chi fosse. Ecco dunque cosa sapere su di lui.

Gianluca Gazzoli chi è

I primi passi nel mondo dell’intrattenimento li ha mossi nei villaggi turistici. Un approccio diretto con il pubblico, che gli è di certo servito come gavetta. Nel 2014 è approdato in una stazione radio, Radio Number One, storica emittente del settentrione. Si è poi cimentato nella produzione di video su YouTube. Accumulando esperienze, ha raggiunto il mondo della radio nazionale, divenendo una delle voci di Rai Radio 2. Nel corso degli anni ha collaborato con The Voice, Quelli che il calcio, Domenica In e non solo. Ha commentato il Tomorrowland con Ema Stokholma e dal 2018 ha condotto il programma Dalle2alle5 su Deejay TV. Dal 2020 conduce Megajay su Radio Deejay. Ha scritto un libro, Scosse. La mia vita a cuore libero, e conduce Basket Zone, trasmissione su DMAX sul mondo della pallacanestro italiana. Ha inoltre lanciato il progetto The BSMT, che lo vede impegnato in un gran numero di interessanti interviste.

Gianluca Gazzoli moglie

Per Gianluca Moglie le cose non vanno per il meglio solo dal punto di vista lavorativo ma anche sul fronte della vita privata. Nel 2017 ha sposato la sua compagna, Sara Bolla. Dopo non molto tempo, a ottobre 2018, sua moglie è anche divenuta la madre della loro primogenita, Rachele. A giugno 2022 è invece venuta alla luce la piccola Carola.

Sara Bolla, moglie di Gianluca Gazzoli, è impegnata come lui nel mondo dei video virtuali. È inoltre la fondatrice di Labò Milano, brand che produce accessori artigianali per un pubblico femminile. In passato ha raccontato la proposta di matrimonio ricevuta dal suo attuale marito: “Aveva prenotato una cena in barca, per un tour di Manhattan al tramonto, con tanto di pianista. Peccato stesse ripartendo proprio in quel momento. In quell’istante un atletico Gianluca, che forse non rivedrò mai più, salta sulla barca e la fa fermare. Dopo una cena romantica e indimenticabile, siamo andati a vedere New York di notte dalla cima dell’Empire State Building. È lì che mi ha fatto la proposta, con voce tremante”.

Gianluca Gazzoli malattia

Gianluca Gazzoli ha dovuto affrontare seri problemi di salute. La sua malattia riguarda il cuore, come ha lui stesso raccontato. Ha sofferto di aritmie cardiache quando aveva solo 15 anni. Dovette rivolgersi a degli specialisti, ovviamente, che gli hanno infine impiantato nel petto un defibrillatore, così che il suo cuore potesse tornare a battere al giusto ritmo in caso d’emergenza.

È rimasto in silenzio per circa 20 anni, per poi spiegare: “Sono rimasto in silenzio per una mia forma di pudore. Quando ero più piccolo non volevo far vedere agli altri la mia debolezza o sentirmi diverso. Entrando nel mondo dell’intrattenimento, poi, non volevo si pensasse stessi sfruttando questa storia per ottenere compassione e sentirmi speciale”.