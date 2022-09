I gioielli della Regina Elisabetta: a chi andranno dopo la morte

Ecco i gioielli della Regina Elisabetta II scelti per la sua sepoltura e quelli che saranno divisi all’interno della Famiglia Reale. Unna collezione da 300 pezzi pregiati.

Il Regno Unito si prepara all’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II. I suoi funerali si terranno lunedì 19 settembre. Per quattro giorni la salma sarà esposta a Westminster Hall, dove si prevedono file fino a 30 ore. Questo e altro per la sovrana più longeva della storia del Regno, oltre che una delle più amate in assoluto. Il Paese si è fermato per onorarla e gli omaggi piovono da ogni parte del mondo, così come le curiosità. Una di queste riguarda i gioielli di Elisabetta II, quelli con i quali sarà sepolta e gli altri divisi tra la Famiglia Reale.

Gioielli Regina Elisabetta II: a chi andranno

Alcuni dei gioielli di Elisabetta II la accompagneranno durante il suo riposo eterno. La Regina sarà infatti sepolta con alcuni preziosi. Stando a quanto riportato da Lisa Levinson, capo delle comunicazioni del natural Diamond Council, la sovrana avrà indosso la fede nuziale d’oro gallese, così come un paio di orecchini di perle. In molti pensavano potesse indossare anche l’anello di fidanzamento regalatole da Filippo. Un gioiello che contiene alcuni diamanti prelevati da una tiara della madre del principe, Alice di Battenberg. Andrà invece ad arricchire l’ampia eredità. Dovrebbe finire tra le mani della principessa Anna. Chi sa che non possa riuscire a leggere anche il messaggio segreto che pare Filippo abbia scritto alla sua amata, contenuto nell’anello.

Se Sua Maestà porterà con sé così pochi gioielli da spingere tantissimi a chiedersi come saranno distribuiti nella Famiglia Reale i circa 300 pezzi che possedeva. Ne ha fatto sfoggio nel corso dei suoi 70 anni di regno e ora? L’elenco è a dir poco ampio, comprendendo preziosi di vario genere, tra spille, collane, tiare, anelli, bracciali e orecchini. Se l’anello di fidanzamento di Filippo andrà alla principessa Anna, tutto il resto andrà a Re Carlo III. Il padre di Willia e Harry, insieme con la Regina Consorte Camilla, deciderà come dividere la preziosa collezione della madre.

I gioielli della Regina a Kate

Alcuni oggetti, risalenti al periodo della Regina Vittoria, possono essere indossati solo da chi siede sul trono. Non sarà ovviamente il caso di Carlo, che potrebbe però cederli alla sua amata moglie. Non è da escludere che possano essere però prestati per un dato lasso di tempo alle principesse della famiglia reale. In nessun caso sarà invece consentita la vendita o la cessione a terzi. Camilla ha già indossato in precedenza preziosi prestati dalla sovrana, come la celebre Greville Tiara o la Diamond Festoon Necklace, dal valore rispettivamente di 3 e 9 milioni di sterline.

Differente il discorso per i gioielli privati. Quelli restano tali e Carlo ne deciderà con i suoi fratelli. Centinaia di oggetti. Un elenco di cui fanno parte anche quelli ereditati dalla Regina Madre, deceduta nel 2002, e della Regina Mary. Elisabetta aveva già donato dei gioielli alla figlia Anna, così come alle nuore e ai nipoti, tenendo poco a tali abbellimenti. Elisabetta II amava vedere i propri gioielli indossati da altre donne, a patto che fossero ovviamente care figure della Famiglia Reale. In questi tristi giorni abbiamo visto Kate, moglie di William, indossare degli orecchini di perle e diamanti appartenenti a Sua Maestà. Li ha scelti per accogliere la salma a Londra. In suo possesso anche la spilla di diamanti a forma di ramo, indossata all’arrivo della salma a Westminster Abbey. In passato ha inoltre sfoggiato la Lover’s Knot Tiara, indossata al tempo da Lady Diana.