Il Paradiso delle Signore: perché non va in onda e quando viene recuperata

Brutte notizie per i fan dell’amata soap opera italiana. Il Paradiso delle Signore non va in onda mercoledì 14 settembre. Ecco perché.

Cambiamento repentino di programmazione per quanto riguarda Rai 1. Oggi è un altro giorno è andato in onda in versione limitata, con Serena Bortone che ha dovuto salutare i propri fan dopo solo 1 ora di programma. Ha dovuto lasciare spazio ad altro, mentre la soap opera non verrà proprio trasmessa. Di seguito tutte le spiegazioni.

Il Paradiso delle Signore: perché non va in onda

Il Paradiso delle Signore 7 è da poco tornato in onda e già viene sospeso? Le cose non stanno proprio così, anche se è ufficiale che oggi, mercoledì 14 settembre, la puntata prevista non sarà trasmessa. A partire dalle ore 15.00 circa è infatti in onda un’edizione speciale del TG1, che sta proponendo uno speciale dedicato alla Famiglia Reale. Due ore in onda, per poi collegarsi direttamente con la versione classica del telegiornale. Tutte le ultime informazioni sui funerali della Regina Elisabetta II, che si terranno il 19 settembre, e gli aggiornamenti sul neo Re Carlo III e la sua Regina Consorte Camilla. Attualmente il feretro dell’ormai ex sovrana sta attraversando l’intero Regno Unito. Un ultimo viaggio per consentire al popolo tutto di porgere i propri saluti.

Questo cambiamento di programmazione ha portato al rinvio de Il Paradiso delle Signore. Viene però da chiedersi quando verrà recuperata la puntata del 14 settembre. Buone notizie in tal senso. Tutto ritornerà alla normalità a partire da giovedì 15 settembre. In parole povere, l’episodio previsto oggi, di cui abbiamo proposto delle anticipazioni, sarà recuperato domani. Ciò però cambierebbe il calendario settimanale, che prevede 5 appuntamenti. La Rai pare intenzionata a fare un’eccezione, trasmettendo la quinta puntata di questa settima stagione nel pomeriggio di sabato 17 settembre.