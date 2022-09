Chi è la Principessa Anna: unica figlia di Elisabetta II

Chi è la Principessa Anna, unica figlia della defunta Regina Elisabetta? Scopriamo qualcosa di più su questa figura poco nota della Corona britannica.

La sua figura è divenuta piuttosto popolare a livello internazionale nei giorni che sono seguiti alla morte, avvenuta lo scorso 8 settembre, della Regina Elisabetta II: ad accompagnare in ogni momento il feretro della sovrana c’è stata la Principessa Anna, secondogenita della Regina e sorella quindi dell’attuale Re Carlo III. Di lei si è parlato anche in merito ai gioielli della madre.

Da qualche tempo il suo nome era un po’ passato in secondo piano, ma negli anni Settanta era stata estremamente popolare, al punto che il suo matrimonio presso l’Abbazia di Westminster venne trasmesso in mondovisione, raccogliendo 100 milioni di spettatori. Scopriamo qualcosa di più su questa esponente della Corona britannica.

Chi è la Principessa Anna, la “principessa sportiva”

È conosciuta come Anna del Regno Unito e con il titolo di Principessa reale, ma il suo nome completo è Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor: nata il 15 agosto 1950 a Londra, è l’unica figlia femmina della Regina Elisabetta II e di suo marito Filippo duca di Edimburgo, e quindi sorella (minore di due anni) dell’attuale Re Carlo III.

Sedicesima in linea di successione, la Principessa Anna è nota soprattutto per il grande impegno filantropico e nella beneficenza, oltre che per la sua insolita carriera sportiva. Appassionata di equitazione fin da giovanissima, ha vinto una medaglia d’oro e due d’argento all’European Eventing Championships nei primi anni Settanta, ed è stata anche la prima esponente della Corona inglese a partecipare alle Olimpiadi (nel 1976 a Montreal). Tra il 1986 e il 1994 è stata anche presidente della Federation Equestre International, dal 1988 è membro del CIO ed è anche presidente onorario della Federazione di Rugby scozzese.

Nel 1974, la Principessa Anna subì anche un tentativo di rapimento da parte di un uomo armato di pistola, Ian Ball, che era intenzionato a chiedere un riscatto di 2 milioni di sterline che avrebbe poi devoluto al National Health Service. Ball ferì diverse persone intervenute per fermarlo, ma nel frattempo la principessa riuscì a sfuggire, e l’assalitore venne arrestato.

La figlia della Regina Elisabetta si è sposata due volte: la prima, nel novembre 1974, con Mark Phillips, luogotenente del 1° reggimento di Dragoni della Regina. Da lui ebbe due figli, Peter (1977) e Zara (1981), che furono i primi figli di una coppia reale inglese a non avere alcun titolo nobiliare, dato che Phillips aveva rifiutato il titolo di marchese offertogli dalla Regina. La coppia divorziò nel 1992, e successivamente la Principessa Anna si risposò: questo avvenne alla fine del 1992 con Timothy Lawrence, comandante della Royal Navy, di cinque anni più giovane di lei.