The Sandman trama e differenze con la serie Netflix

The Sandman è un film horror del 2017, il cui titolo richiama l’opera di Neil Gaiman, Sandman, trasformata in una serie Netflix di successo.

Considerando il titolo in comune, il fatto che si parli di sabbia in entrambe le trame (è uno degli strumenti che racchiudono il potere di Morfeo nell’opera di Neil Gaiman), viene da chiedersi se vi siano delle somiglianze tra film, fumetto e serie TV. Continuate a leggere per scoprirlo.

The Sandman differenze serie Netflix

Nonostante si tratti di un film horror lanciato direttamente in televisione negli Stati Uniti, senza alcun passaggio al cinema, The Sandman vanta un produttore esecutivo d’eccezione. Si tratta di Stan Lee. In qualche modo, dunque, seppur alla lontana, il mondo dei fumetti incontra il microuniverso di questa pellicola. Detto questo, però, Sandman non appartiene di certo alla Marvel. È infatti stato pubblico sotto la storica etichetta Vertigo, appartenente alla DC Comics.

Sul fronte della trama, però, non vi sono punti in comune. La protagonista è Madison. Si tratta di una bambina ma, nonostante la giovane età, ha già accumulato tantissime esperienze terrificanti. All’inizio della pellicola la si vede in fuga da un’entità misteriosa al fianco di suo padre. Quest’ultimo viene ucciso ma le autorità ritengono si sia trattato di un attacco di cuore. Ritengono inoltre lui sia responsabile di numerosi delitti, avvenuti nei luoghi in cui l’uomo e la figlia sono stati.

La bambina viene affidata a sua zia Claire, ignara del fatto che Madison sia perseguitata da una figura mostruosa, in grado di materializzarsi sotto forma di sabbia. Ha inoltre dei poteri soprannaturali, il che l’ha spinta nel mirino di una società segreta, intenzionata a catturarla per studiarla.

Il fumetto racconta invece delle gesta del Signore dei Sogni, l’Eterno Morfeo, in contrato con parte della sua famiglia soprannaturale. Rapito al posto di sua sorella Morte, resta in trappola del mago umano Roderick Burgess per un secolo circa. Al suo ritorno nel mondo, dovrà recuperare il proprio regno e i suoi strumenti che ne custodiscono il potere.