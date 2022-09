Constantine 2 film con Keanu Reeves si farà

Dal 2005 al 2022, Constantine 2 è ufficiale. Il sequel con Keanu Reeves è realtà, quando ormai ogni speranza sembrava cestinata.

Con tutte le differenze del caso rispetto al fumetto, il film di Francis Lawrence resta uno degli adattamenti comic-cinema migliori in assoluto. Il fatto che il protagonista differisca fisicamente da quello delle pagine di Hellblazer poco conta. Ciò che è stato centrato è il tono della storia. Amato dal pubblico perché sporco e poco propenso a farsi piacere dai fedelissimi del fumetto, ha lasciato un segno nella cinematografia di genere e ora Constantine 2 è realtà.

Sembra incredibile che questa notizia sia giunta, anche se Matrix 4 dovrebbe essere il simbolo di come tutto possa davvero accadere a Hollywood. Keanu Reeves tornerà nei panni di John Constantine dopo aver rischiato di vedere la propria anima per sempre imprigionata all’inferno.

Constantine trama e come finisce

La trama del primo Constantine ha inizio con il ritrovamento della Lancia del Destino, ovvero l’arma che trafisse Gesù Cristo in croce. Un uomo di nome Manuel la rinviene e dopo averla toccata viene posseduto e si mette in cammino dal Messico agli Stati Uniti. A Los Angeles, intanto, il detective dell’occulto John Constantine esorcizza una giovane indemoniata. La cosa è molto complessa, perché scopriamo che il Diavolo sta provando a mettere piede sulla Terra fisicamente. Tutto ciò dovrebbe essere impossibile, date le regole di una scommessa permanente tra Lucifero e Dio per le anime dell’umanità.

Scopriamo che John sta per morire di cancro ai polmoni. Incontrato l’angelo Gabriele, gli chiede una proroga. Constantine è terrorizzato dall’idea di morire, avendo sperimentato il suicidio in giovane età. Sa benissimo cosa lo attende all’Inferno. Gabriele rifiuta, dicendogli che tutto il tempo del mondo non gli basterà per guadagnarsi il Paradiso. Dio vuole un enigmatico sacrificio da lui.

Intanto una donna di nome Isabel Dodson si suicida in un ospedale psichiatrico. La sua gemella, la detective Angela, rifiuta di credere che possa averlo fatto, essendo profondamente devota. Guardando i filmati di sicurezza, la sente pronunciare il nome di Constantine, il che dà il via a un’incredibile avventura per entrambi, a caccia della verità.

Nel finale del film scopriamo come Gabriele abbia messo in moto un piano malvagio, sfruttando i potenti Mammon e Balthazar. L’angelo ritiene che il genere umano debba mostrarsi degno dell’amore incondizionato di Dio. Potrà farlo sopra sopravvivendo agli orrori di Mammon in Terra. Constantine viene messo fuori gioco dall’angelo. Si appresta poi a trafiggere Angela con la Lancia del Destino. Constantine decide allora di suicidarsi, il che richiama l’attenzione di Lucifero in persona. La sua è l’unica anima che ritirerebbe personalmente.

Il Diavolo giunge e ferma Mammon, rispedendolo agli inferi. Restituisce il favore a John concedendogli qualche altro anno di vita. Lui rinuncia e chiede invece che l’anima di Isabel possa andare in Paradiso. Lucifero lo accontenta e, gioioso, si appresta a portarlo all’Inferno. Quel sacrificio però gli apre le porte del Paradiso. Il demonio è furente e si vendica guarendo l’uomo dal cancro. Lo lascia in vita, nella speranza che negli anni possa dannarsi nuovamente.

Gabriele ha perso ogni protezione divina. Privati delle ali, diventa umano. Constantine non si vendica e qualche tempo dopo incontra Angela e le affida la Lancia del Destino, così che possa nasconderla.

Constantine 2 film: quando esce

Un colpo di scena che ha del clamoroso. Sono trascorsi 17 anni dall’uscita del primo film ed ecco che viene annunciato Constantine 2. Da allora vi sono stati tentativi di proporre l’amato personaggio, ma la serie TV dedicata ha deluso davvero tutti ed è subito sparita dalla circolazione. Un vero regalo da parte della Warner Bros, che finalmente accoglie le richieste dei fan di Keanu Reeves, che volevano fortemente da anni il suo ritorno nei panni del celebre protagonista di Hellblazer.

Si riprenderà il discorso laddove interrotto, dal momento che non solo l’attore di Matrix e John Wick tornerà sul set, ma al suo fianco ci sarà anche il regista Francis Lawrence. Per quanto riguarda la sceneggiatura non si hanno informazioni. È ancora troppo presto per sapere o soltanto ipotizzare a quale ciclo del fumetto si farà riferimento. Dello script si occuperà Akiva Goldsman, il cui nome appare nuovamente tra i produttori, insieme con la sua Weed Road Pictures e la Bad Robot di JJ Abrams e Hannah Minghella.

Gli anni trascorsi hanno fatto del film di Constantine un vero e proprio cult. Al botteghino ottenne 200 milioni di dollari in tutto il mondo nel 2005. Nonostante l’apprezzamento, però, non era mai stato messo in produzione un sequel. A dire il vero, sul fronte rumor, non si era mai parlato seriamente di questa ipotesi. Tutto è cambiato con il nuovo duo di co-chair della Warner Bros, Michael De Luca e Pam Abdy. Una scelta coraggiosa, che segnerà il percorso che verrà seguito nei prossimi anni dalla conglomerata che comprende anche Discovery e il franchise DC.