John Wick 4 teaser trailer: quando esce il film con Keanu Reeves

Dopo la prima foto ufficiale, ecco il primo teaser trailer di John Wick 4, con protagonista Keanu Reeves. Quando esce il nuovo capitolo?

Dopo gli eventi del terzo film, Parabellum, è nuovamente tempo di vendetta per il sicario più famoso al mondo. Presentato il primo teaser ufficiale di John Wick 4, che vedrà Keanu Reeves tornare dal mondo dei morti, o quasi. È pronto a fare piazza pulita di tutti coloro che lo hanno tradito. Nel mirino vi è in particolare la High Table, che non smette di dargli la caccia.

John Wick 4 teaser trailer

Nel corso del panel Director’s on Director’s al Comic-Con di San Diego, è stato presentato al pubblico il primo teaser trailer di John Wick 4. Keanu Reeves torna in azione e dalle immagini è facile capire come gli eventi prenderanno il via subito dopo la conclusione del terzo film della saga. Tutto si svolge ancora una volta in un lasso di tempo tremendamente vicino a quello dei film precedenti.

Sappiamo che questo sarà il penultimo film della saga dedicata a John Wick, ma non del franchise. Annunciata infatti lo spin-off Ballerina, con Ana de Armas, così come una serie prequel, The Continental. Il quarto capitolo è stato girato prevalentemente a Berlino e alla regia ritroviamo Chad Stahelski.

John Wick 4 quando esce

La data d’uscita al cinema di John Wick 4 è duplice. Negli Stati Uniti il film farà il proprio esordio sul grande schermo il 24 marzo 2023. In Italia, invece, i fan potranno far festa con un giorno d’anticipo. Appuntamento fissato sul calendario, dunque, per il 23 marzo 2022.

Come finisce John Wick 3 Parabellum

In questo terzo capitolo Keanu Reeves va alla ricerca del Reggente, ovvero colui che si erge al di sopra della High Table. Lo trova, quasi ridotto in fin di vita. Chiede perdono e offre la propria fede nuziale come pegno. Perde un dito e ottiene la chance di veder crollare ogni accusa nei suoi confronti. Dovrà solo tornare al Continental e uccidere Winston.

John Wick ha però sempre a cuore i propri amici e così, incontrato il direttore, si schiera al suo fianco e inizia a combattere contro tutti gli uomini scagliatigli contro dalla Giudicatrice.

Alla fine quest’ultima tende la mano a Winston, offrendogli di tornare direttore del Continental. Dovrà però uccidere John Wick, che è una minaccia per questa pace raggiunta. L’amico non ci pensa su due volte e gli spara ripetutamente, facendolo precipitare dal tetto.

Il suo corpo non viene però ritrovato, perché è stato salvato da Bowery King e dai suoi uomini, ormai ridotti all’osso. Perso il titolo, il personaggio di Lawrence Fishburne è pronto per la sua vendetta. Nel teaser trailer del quarto film vediamo John allenarsi per tornare a lottare. La grande guerra sta per arrivare.