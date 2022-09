Manuel Vallicella nell’ultimo post Instagram la tragica profezia

I fan stanno inondando d’amore l’ultimo post di Manuel Vallicella, che assume tutt’altro significato dopo la sua drammatica morte.

È davvero difficile conoscere il dolore che le altre persone portano dentro, soprattutto se si tratta di uomini, troppo spesso abituati ed educati a celare le emozioni, le sofferenze e le ferite. Lo aveva sottolineato in qualche modo Manuel Vallicella quando decise di lasciare il trono di Uomini e Donne dopo l’esperienza da corteggiatore prima e da tronista poi. La seconda era durata davvero poco. Il mondo dello spettacolo non faceva per lui. Molto meglio tornare alle sue abitudini, visto che il programma, di fatto, gli stava togliendo il sonno.

Dopo la delusione amorosa della prima fase del percorso, le sue parole hanno colpito i fan del programma di Maria De Filippi. Oggi si rileggono con tutt’altro stato d’animo, dal momento che Manuel Vallicella è morto per suicidio nella notte tra il 20 e il 21 settembre, a soli 35 anni. Aveva spiegato di fare belle esterne con delle ragazze, vivendo esperienze decisamente piacevoli. Una volta rimasto solo, però, non aveva altro che l’ansia a fargli compagnia. Quell’angoscia che lo teneva sveglio di notte e che lo ha poi spinto a mollare il programma, rispettando sé e ignorando il richiamo del denaro che sarebbe potuto scaturire da quella popolarità. Le parole che però colpiscono duramente al cuore sono altre: “Non darò la soddisfazione a chi mi vuole male di vedermi piangere. Mi vivrò quest’angoscia da solo”.

Manuel Vallicella ultimo post Instagram

Lo ha fatto per Uomini e Donne e non solo. Ha vissuto il dolore da solo, come gli uomini sono soliti fare. Ci si chiude e si attende di tornare a respirare. A volte però l’oscurità ha la meglio. Sia ben chiaro, non si conoscono le precise motivazioni che hanno condotto il tatuatore a compiere questo gesto.

L’ipotesi che serpeggia in queste ore è però quella di un’insopportabile mancanza nella sua vita, quella di sua madre. La donna è venuta a mancare nella prima parte del 2019. I due erano legatissimi e lo stesso Manuel Vallicella ne aveva parlato nel 2018. Al tempo era ancora alla ricerca dell’anima gemella. La sua donna ideale doveva essere molto forte, tanto da riuscire ad accettare la situazione famigliare complessa che lui stava vivendo. Sua mamma aveva il Parkinson. Aveva messo al mondo una famiglia numerose, sostenendola da sola con pochi soldi. Era il suo esempio e nel tempo era stata in grado di mostrare una grande forza. Per ben due volte ha affrontato il cancro e poi il ricovero in struttura dopo la scoperta del Parkinson. In quella fase si era mostrato ancora sognatore: “Ho quasi trent’anni e sarebbe il caso di trovare una donna con cui condividere la vita. Mi piacerebbe poi diventare padre”. Alla ricerca di una “ragazza normale” che non è mai giunta.

Non gli mancavano di certo gli amici, che oggi ne piangono la scomparsa. La verità pare è che abbia vissuto il profondo dolore per la morte della madre, cui era legatissimo, da solo. È difficile aprirsi e mostrarsi fragili, soprattutto quando la sofferenza ti toglie il fiato e il sonno. Il suo ultimo post Instagram è di 7 giorni fa. La foto è un suo primo piano e in quegli occhi oggi in tanti ci vedono un dolore malcelato. La frase assume un significato più profondo e doloroso: “Si può dire tanto senza dire niente”.