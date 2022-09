Amici di Maria De Filippi: orario e anticipazioni 25 settembre

Cosa aspettarsi dalla seconda puntata di Amici 22? A che ora va in onda? Scoprite tutte le anticipazioni del talent di Maria De Filippi.

Tante le cose da sapere sulla seconda puntata di Amici 22. Nel pomeriggio del 21 settembre è stato registrato il nuovo appuntamento con il celebre programma di Maria De Filippi, che in questa fase sta delineando il gruppo degli studenti.

Domenica scorsa sono state assegnate le maglie agli allievi, che hanno quindi potuto prendere posto ai propri banchi. Come al solito, in questa fase, si darà il via alle sfide. Una vera e propria lotta tra chi è già seduto, ma non certo della propria permanenza, e svariati nuovi arrivati a caccia di una chance. Come se non bastasse tutta questa incertezza, un’insegnante ha deciso di sospendere una maglia.

La prima puntata ha avuto in studio un gran numero di ospiti, da Can Yaman ad Alessia Marcuzzi, da Peppe Vessicchio a Christian De Sica e non solo. Il secondo appuntamento con Amici 22 vedrà pochi nomi illustri ma non per questo lo spettacolo sarà minore, anzi.

Amici 22 orario

A che ora va in onda Amici 22? I fan non vedono l’ora di poter apprezzare la seconda puntata, entrando di fatto nel vivo di questa nuova stagione del talent. Dopo una settimana trascorsa a guardare i daytime, gli appassionati hanno conosciuto un po’ meglio i concorrenti.

Sanno bene come vi sia il rischio che qualcuno vada già via, ma sperano che i propri neo beniamini si salvino. Svariati i nomi che circolano in rete, come quelli della ballerina Ludovica e del cantante Niveo.

Chiunque volesse seguire la messa in onda della seconda puntata pomeridiana di Amici 22 potrà farlo su Canale 5 dalle ore 14.00 circa (la puntata avrà inizio precisamente alle 13.53 del pomeriggio).

Come al solito si tratta di più di due ore di spettacolo. L’appuntamento si conclude infatti alle 16.30 di domenica 25 settembre 2022.

Nessun problema nel caso non poteste essere davanti alla televisione in quel preciso momento. Amici 22 va in onda su qualsiasi dispositivo. Si può seguire la messa in onda del talent di Maria De Filippi anche su smartphone, tablet, computer e console. Tutto grazie all’app Mediaset Infinity.

La chance di seguire tutto in streaming consente inoltre di recuperare con grande facilità la seconda puntata online. Non occorre far altro che cliccare sulla sezione Catalogo che trovate nella parte alta dello schermo. Si aprirà una tendina e da qui dovrete scegliere Programmi TV.

Completata questa parte, non resterà altro da fare che scegliere Amici 22 dalla lista dei tanti show proposti da Mediaset. Recupererete la puntata in qualsiasi momenti, mettendo in pausa e riprendendo con comodità.

Amici 22 anticipazioni seconda puntata

Scopriamo un po’ di anticipazioni di Amici 22. Nella seconda puntata la prof Celentano ha deciso di sospendere la maglia di un suo allievo, creando incertezza anche in un appuntamento in cui, i fan saranno felici di saperlo, non vi sono eliminazioni.

Stando a quanto riportato da Amici News su Twitter, l’insegnante di danza avrebbe voluto ammonire Ramon perché, a suo dire, non avrebbe rispettato il decoro necessario. Un po’ d’ansia per fargli capire che questa non è casa sua. Sarebbe questo il concetto di base trasmesso.

Ma qual è stato l’atteggiamento “sbagliato” del ragazzo all’interno della scuola di Amici? Con l’aiuto dei tecnici, la Celentano ha trasmesso alcune immagini che lo mostrano in canottiera, costume e ciabatte. La produzione gli avrebbe offerto un pigiama ma sembra lui voglia dormire così. Una reazione giudicata eccessiva da tutti, pubblico compreso.

L’aspetto più importante della seconda puntata di Amici 22 è però l’inizio delle gare. Per quanto riguarda il canto, sfida tra Aaron, Ndg e Tommy Dali. Hanno fatto ascoltare i loro inediti e la vittoria è andata ad Aaron, il cui singolo sarà dunque prodotto.

Per il ballo, invece, sfida di improvvisazione tra Ludovica, Megan e Samuel. Ad avere la meglio è Ludovica, che si è aggiudicata un importante premio: si esibirà al concerto di Marco Mengoni al Palalottomatica il 22 ottobre.

L’ultima anticipazione riguarda il rischio eliminazione per una concorrente. Non si hanno grandi informazioni in merito. Potrebbe però trattarsi di Rita.