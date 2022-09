La fidanzata di Luca Salatino del Gf Vip è Soraia Allam Cerruti. Professione impiegata ha origini egiziane. Con Elenoire Ferruzzi è scontro



Grazie a Uomini e Donne Luca Salatino ha trovato l’amore, la sua fidanzata è Soraia Allam Ceruti. Una splendida storia, la loro, che prosegue ancora oggi dopo tre mesi dalla scelta e l’uscita dal dating show di Maria De Filippi. Il talentuoso cuoco di professione è entrato nella casa del Grande Fratello VIP di certo non intenzionato a far titubare la sua giovane dolce metà sul loro rapporto.

Le cose però sono andate diversamente da quanto ci si aspettava. Quella che sembrava un’innocente amicizia con Elenoire Ferruzzi si è trasformata in un vero e proprio caso. Lei, data da molti come vincitrice già annunciata del reality condotto da Alfonso Signorini, ha perso un po’ di sostegno da parte del pubblico. Ha ritenuto le attenzioni di Salatino ben più che amichevoli, per poi risentirsi molto nel momento in cui lui ha messo le cose in chiaro. Per lei non si tratterebbe altro che dell’ennesimo caso di un uomo non pronto ad ammettere in pubblico d’essere attratto da una donna trans. Lui ha invece spiegato di volerle essere solo amico. A guardare il tutto da casa proprio Soraia Allam Ceruti entrata come ospite per un confronto nella Casa del Grande Fratello Vip nella puntata del 26 settembre e che ora proviamo a conoscere un po’ meglio.

Luca Salatino fidanzata: chi è Soraia Allam Ceruti

Soraia di origini egiziane da tre mesi e poco più è la fidanzata di Luca Salatino. Il gieffino si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie a Uomini e Donne, dove è stato impegnato dapprima come corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, salvo essere la non scelta, e poi come tronista. In questa seconda esperienza ha avuto modo di conoscere Soraia Allam Ceruti, oggi la sua ragazza. L’ex corteggiatrice mora preferita a Lilly ha 28 anni ed è originaria di Como. I due svolgono una vita comune, per quanto lui oggi sia impegnato nella casa del Grande Fratello Vip. Al di fuori del reality lavora come cuoco in un apprezzato ristorante di Roma, mentre la sua fidanzata è invece un’impiegata nel settore abbigliamento.

Una volta lasciato lo studio di Maria De Filippi, la coppia si è tenuta ben distante dal mondo del gossip. Il fatto che ora si ritrovino a fronteggiare news e indiscrezioni provenienti dalla casa del GF VIP è una novità per loro. Luca Salatino l’ha scelta nello studio Mediaset, preferendola alla corteggiatrice Lilli Pugliese. Il reality condotto da Alfonso Signorini non è iniziato da molto e lui si è già più volte detto innamoratissimo della sua fidanzata Soraia.

Come detto, i due conducono una vita tranquilla e comune. Non si hanno infatti grandi informazioni sul suo conto. Grazie alle poche info sul web scopriamo che è nata nel 1994. Attualmente, come detto, lavora come impiegata. Al tempo stesso, però, è impegnata in un corso di marketing nel settore immobiliare. Ha un ottimo seguito su Instagram greazie a Uomini e Donne. Il pubblico è infatti ancora incuriosito dalla loro storia. I follower sono attualmente 160mila.

Alfonso Signorini ha deciso di convocarla in studio, così da affrontare il tema spinoso del rapporto con Elenoire Ferruzzi. Difficile pensare che Soraia possa dirsi intimorita da questo rapporto d’amicizia. Una volta chiarito l’equivoco creatosi, tutto dovrebbe tornare alla normalità. Il loro rapporto è forte e mirano a costruire un futuro insieme. I fan fanno il tifo per questa coppia poco avvezza al gossip in un mondo molto spesso costruito.