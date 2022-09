Grande Fratello VIP nomination terza puntata: chi rischia l’eliminazione

La terza puntata del Grande Fratello VIP vede il reality entrare nel vivo con numerose nomination. Ecco tutti i concorrenti a rischio eliminazione.

Non sono di certo mancate le polemiche in questa terza puntata del Grande Fratello VIP. Alcune di queste hanno portato dritto a delle nomination. Il clima è decisamente caldo su alcuni fronti, soprattutto per quanto riguarda le donne della casa. Il fatto che queste possano nominarsi solo tra loro, come gli uomini del resto, non aiuta di certo.

Abbiamo visto ancora una volta Antonella Fiordelisi attaccare Pamela Prati. La diva della casa è stata difesa un po’ da tutti, con l’ex schermitrice che ha probabilmente sbagliato strategia. Anche il pubblico non è dalla sua. Se a ciò si aggiunge il fatto che la Prati si stia lanciando in una love story con Marco Bellavia, è facile pensare chi delle due avrà la meglio sul lungo periodo.

Risolta la situazione tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, che ha potuto rivedere la sua fidanzata, che ha avuto parole non proprio dolci tanto per chi ha creato tutta questa baraonda. Ancora lacrime per Ginevra Lamborghini, con sua sorella Elettra Lamborghini che stavolta ha risposto via social, e un confronto alquanto trash tra Attilio Romita e Giucas Casella.

Grande Fratello VIP: nomination terza puntata

La nuova edizione del Grande Fratello VIP è entrata nel vivo. Ancora una volta le donne hanno potuto nominarsi soltanto tra loro, così come gli uomini. Le prime, però, hanno dovuto farlo in maniera pubblica, a differenza dei maschi della casa. Cristina Quaranta non ci ha pensato su due volte e ha nominato Antonella Fiordelisi. Per molte la schermitrice sta attuando una strategia e ha manifestato dei preconcetti nei confronti di Pamela Prati. Sara Manfuso ha invece nominato Nikita Pelizon, unica a non difenderla durante la puntata, in cui alcuni video la mostravano come perfida. Inutile dire che anche Pamela Prati ha nominato la Fiordelisi, che a sorpresa cambia il bersaglio e nomina la Pelizon, così da ricambiare della scorsa nomination reputata inaspettata.

Ginevra Lamborghini ha tirato in ballo Giaele De Donà, che ritiene abbia troppi pregiudizi. Elenoire Ferruzzi nomina Gegia, affaticata e già stanca del programma, mentre la De Donà nomina la Fiordelisi per le sue frecciatine.

Sara Manfuso è nominata dalla Pelizon perché non vede solidarietà tra lei e le donne, mentre Gegia fa il nome di Antonella, con la quale ha avuto meno rapporti. Ecco, dunque, le più votate tra le donne:

Nikita Pelizon

Giaele De Donà

Antonella Fiordelisi

Le nomination degli uomini sono state segrete, nel privato del confessionale. Giovanni Ciacci dice Bellavia, perché non crede al suo interesse per Pamela Prati. Stesso nome per Daniele Dal Moro e Ciupilan, il primo perché ritiene sia un millantatore come mental coach, il secondo perché lo vede costruito. Antonino Spinalbese nomina Edoardo Donnamaria, col quale non ha legato, mentre Attilio Romita dice Luca Salatino, che dice troppe parolacce e in fondo vuol tornare dalla fidanzata. Edoardo Donnamaria dice Bellavia, col quale non ha legato. Salatino nomina Donnamaria per non sa inquadrarlo, mentre Amaurys Perez è l’ennesimo a dire Bellavia, perché trova i suoi discorsi incoerenti. Sia Bellavia che Charlie Gnocchi, infine, nominato Dal Moro, entrambi perché ritengono si escluda. Ecco, dunque, i più votati tra gli uomini:

Marco Bellavia

Daniele Dal Moro

Edoardo Donnamaria

C’è però una sorpresa. Tutti sono a rischio eliminazione nella puntata di giovedì 29 settembre. Il pubblico, però, oltre a votare per farli uscire dalla casa, dovrà anche indicare il primo VIP immune di questa edizione.