Max Cavallari cosa fa oggi dopo i Fichi d’India

Sono passati anni dalla fine dei Fichi d’India. Cosa fa oggi Max Cavallari? Il comico ha pubblicato un commovente messaggio per l’amico Bruno Arena.

Era il 2013 quando un aneurisma colpì Bruno Arena, che ha lottato per anni ed è deceduto il 28 settembre 2022. Il messaggio pubblico scritto da Max Cavallari per il suo amico di una vita è stato breve ma colmo di dolore: “Hai preso la valigia e le parrucche? Ora farai ridere i grandi lassù. È solo un arrivederci. Ti amerò per sempre”.

Il legame tra Max Cavallari e Bruno Arena è nato nel 1989, mesi dopo l’incidente stradale che aveva segnato la vita del comico. Si sono incontrati in spiaggia a Palinuro. Il nome Fichi d’India fa riferimento proprio ai frutti del posto. Inseparabili per una vita intera, girando l’Italia con i loro sketch di cabaret, passando per Radio Deejay, La Sai l’ultima? e i grandi teatri nostrani. Il salto è infine giunto grazie a Zelig, palco che non hanno mai abbandonato fino al 2013, anno dell’aneurisma.

Dopo l’obbligata interruzione del progetto dei Fichi d’India, Max Cavallari ha dato vita a uno spettacolo di cabaret, Parzialmente Fico, al fianco di Beppe Altissimi e Vincenzo Savino. Due anni dopo l’aneurisma che ha colpito Bruno Arena, il suo amico di sempre ritorna da solo sul palco di Colorado. In seguito prende parte al musical di Peter Pan, interpretando Spugna. Il ritorno in televisione, infine, avviene nel 2019 grazie a Made in Sud.

La sua carriera non si è mai interrotta. Nel 2021 ha ricevuto il Premio Pugliese dell’anno e in seguito è tornato a teatro con Non ci resta che ridere. Della sua vita privata sappiamo davvero molto poco. È stato sposato due volte. Dalla prima moglie, Ilaria Pagni, ha avuto due figli, Amerigo e Anita. Un altro maschio è poi nato dalla seconda unione, con Manuela Russo, terminata anch’essa con una separazione.