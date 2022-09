Rosy Marrone chi è la moglie di Bruno Arena, il comico dei Fichi d’India venuto a mancare all’età di 65 anni

Si è spento all’età di 65 anni Bruno Arena, componente, insieme al grande amico Max Cavallari, dei Fichi d’India, il duo comico che per anni è stato protagonista di film e spettacoli televisivi. Le condizioni di salute dell’attore da tempo erano gravi: nel 2013, durante la registrazione di una puntata di Zelig, Bruno era stato colto da un grave ictus. Ci è voluto del tempo per riprendersi, dopo l’operazione e la riabilitazione, e comunque l’ictus aveva lasciato danni permanenti al comico. La sua salute non è più tornata sana come prima dell’aneurisma e ora, a quasi dieci anni dal palesarsi dell’ictus, Bruno Arena si è spento, provocando un grave lutto nel mondo dello spettacolo e non solo.

La notizia della morte del comico è stata data dal figlio Gianluca Arena, che ha salutato con cordoglio il padre su Instagram, e poi al suo lutto si sono uniti moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Per tantissimi anni Bruno e Max sono stati grandi protagonisti della comicità italiani, tra i loro ruoli nei cinepanettoni con Christian De Sica e Massimo Boldi agli spettacoli a Zelig e così via. Un lutto che sconvolge il grande pubblico, affezionato a una figura solare e spontanea come quella di Bruno Arena.

Rosy Marrone: chi è la moglie di Bruno Arena

Fino all’ultimo, Bruno ha avuto al suo fianco gli affetti più cari. L’amico di una vita e compagno di avventure sul lavoro, Max Cavallari, i figli Lorenzo e Gianluca e ovviamente sua moglie Rosy Marrone. Una vita insieme quella di Bruno e Rosy, che per 30 anni hanno condiviso le proprie vite. Rosanna Marrone è un personaggio esterno al mondo dello spettacolo e quindi di lei non sappiamo moltissimo. Qualche anno fa, però, è stata ospite a Domenica Live e ha raccontato alcuni dettagli della sua vita con Bruno Arena.

Rosy e il suo futuro marito si sono incontrati nel 1987 e il comico le ha chiesto la mano appena 15 giorni dopo, trovando la pronta risposta positiva della donna. La moglie di Bruno ha raccontato di essere molto gelosa, soprattutto all’inizio del loro matrimonio, ma poi con l’arrivo della fama ha dovuto imparare a gestire la gelosia e a convivere con la notorietà del marito. A proposito di quel terribile ictus che ha sconvolto le loro esistenze, Rosy ha raccontato di aver vissuto quel giorno con una strana sensazione sin dal mattino e poi, dopo il terribile accaduto, la donna è stata continuamente al fianco del marito, provando una sensazione bellissima al suo risveglio. Dal 2013, dunque, Rosy è stata vicina a Bruno Arena nei momenti difficili della malattia e in quelli più belli della ripresa, continuando a condividere le loro vite insieme, fino al 28 settembre 2022, giorno della morte del comico dei Fichi d’India.