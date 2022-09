Viola come il mare dove è stato girato: location

Viola come il mare è una fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman, girata quasi interamente in Sicilia. Ecco quali sono le location.

Francesca Chillemi è tornata nella sua Sicilia per girare le puntate di Viola come il mare. Una location per la fiction di punta del nuovo palinsesto Mediaset che non poteva che emozionarla. Un’esperienza davvero splendida, come lei stessa ha avuto modo di raccontare più volte nelle interviste con Can Yaman. L’affetto della gente li ha travolti, anche se buona parte delle attenzioni delle fan sono state rivolte all’attore turco.

Dopo un mese di lavori in Sicilia, Miss Italia 2013 non voleva più andarsene. Non si fa fatica a capire il perché, dato lo splendore di questa terra, che è anche la sua. Francesca Chillemi è infatti nata a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Un luogo visitato anche da Can Yaman, che l’ha accompagnata in un lungo viaggio di circa 200 km per poter far visita alla nonna di lei, gravemente malata che poi è morta quest’estate. Ha così potuto vederla per l’ultima volta. Vediamo però in quali luoghi si sono spostati per motivi di lavoro, ricreando la storia presente nel libro Conosci l’estate? di Simona Tanzini.

Viola come il mare: location

Dodici episodi totali, di 50 minuti l’uno, suddivisi in sei puntate, in onda dal 30 settembre al 4 novembre 2022. Simona Tanzini ha messo parte della sua vita in questa storia. Anche lei, come Viola, è una giornalista trasferitasi da Roma a Palermo.

Nella serie vediamo la protagonista dire addio alla vita a Parigi, dov’era impegnata nel mondo della moda, per trasferirsi in Sicilia e cambiare vita. Si dedica alla cronaca nera come giornalista, scoprendo d’essere davvero in gamba. Indagherà su suo padre e, al tempo stesso, si ritroverà al fianco del detective Francesco Demir per indagare su svariati ed efferati delitti.

La nuova fiction Mediaset è stata girata principalmente in Sicilia, con Palermo scelta come set principale. Svariati i luoghi famosi e turistici che appariranno sullo sfondo di Viola come il mare. Basti pensare all’amatissima spiaggia di Mondello. Tra un’indagine e l’altra vedremo paesaggi in grado di farci venire subito voglia di prenotare un volo per la Sicilia. Monte Pellegrino e Capo Gallo, ad esempio.

Chiunque abbia un po’ di conoscenza del panorama palermitano, saprà facilmente riconoscere svariati monumenti e non solo. Come ignorare la Cattedrale, così come il teatro Massimo e la chiesa di Santa Maria dello Spasimo. I personaggi di Francesca Chillemi e Can Yaman passeranno inoltre attraverso piazza Pretoria o le stradine del quartiere della Vucciria. Non mancano però anche località meno turistiche, tutte da scoprire, come l’Ospizio Marino e la Palazzina dei Quattro Pizzi. La produzione di Viola come il mare si è inoltre spostata anche nella magnifica provincia di Palermo, uscendo dal centro cittadino. Eccone alcuni:

Isola delle Femmine, con il suo isolotto

Termini Imerese, con la Torre Garbonogara

Terrasini, con il suo lungomare, il villaggio e la torre Alba

Come detto, però, la Sicilia ha offerto le principali location di Viola come il mare. Ciò vuol dire non tutte. Occorre precisare, infatti, come alcune scene siano state in realtà girare a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Come sempre accade con le fiction italiane, poi, gli interni sono stati ricreati negli studi cinematografici di Roma.