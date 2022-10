GF VIP perché Marco Bellavia ha lasciato la Casa: la malattia

GF Vip perché Marco Bellavia ha lasciato la casa del Grande Fratello: il malessere del gieffino all’interno della casa

Era iniziata molto male l’avventura di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip e ora è giunta già al suo termine. Tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale, il Gf Vip ha comunicato la decisione di Marco Bellavia di abbandonare la casa. Un fulmine a ciel sereno l’uscita del volto di Bim Bum Bam dalla Casa che certifica l’escalation della sua esperienza nel programma di Canale 5. Il Grande Fratello Vip ha comunicato, inoltre, che il televoto che coinvolgeva proprio Bellavia, Giaele De Donà e Giovanni Ciacci è stato annullato e tutti coloro che avevano espresso il voto tramite sms verranno rimborsati.

Una decisione che ha ovviamente colpito tutti i fan del programma condotto da Alfonso Signorini, che sui social hanno sfogato la propria rabbia, riempiendo di commenti il tweet del reality. Subito uno scossone, dunque, in questa settima edizione del Gf Vip, ma cosa ha portato Marco Bellavia alla decisione di lasciare la Casa uscendo dalla porta rossa? Il conduttore televisivo negli ultimi tempi era stato praticamente isolato dagli altri concorrenti e al centro c’è proprio il malessere che ha palesato vivendo i suoi primi giorni nella casa.

GF Vip Marco Bellavia malattia

Per capire perché Marco Bellavia ha abbandonato il Grande Fratello Vip bisogna fare un passo indietro e riflettere su quella che viene definita la sua malattia: la depressione. Soffre infatti di questo “male di vivere” che gli porta crisi e sbalzi d’umore. L’esperienza del bassista di Kiss me Licia all’interno della Casa non era iniziata benissimo, con il concorrente che ha vissuto dei momenti di tensione come quello con la psicologa Gegia che vi invitiamo ad approfnodire in questo articolo, attaccata a più riprese sui social. L’ormai ex gieffino ha avuto un vero e proprio crollo emotivo, affermando di non sentirsi bene al Gf Vip e scoppiando più volte in lacrime. Il reality, stando a ciò che ha dichiarato il conduttore televisivo, ha portato dei problemi psicologici togliendogli dei punti di riferimento: immerso nella nuova realtà, Bellavia non è riuscito a calarsi al nuovo ambiente, palesando un evidente bisogno di aiuto.

A tal proposito, Alfonso Signorini è corso in aiuto di Marco Bellavia, annunciando la decisione di mettergli al suo fianco un team di psicologi per andare a fondo a questo disagio provato dal concorrente. Ora, però, è arrivata la decisione di lasciare la Casa, probabilmente perché i problemi che Marco sta vivendo sono troppo grandi per andare avanti in un contesto altamente stressante come quello del Grande Fratello Vip. Lo stesso Signorini aveva annunciato di voler andare a fondo delle problematiche di Bellavia per capire se i disagi che sta vivendo siano solo situazionali, legati quindi alla partecipazione al Grande Fratello Vip, o se invece sotto ci sia qualche patologia più seria. La decisione di lasciare la casa fa scattare, in tal senso, un campanello d’allarme, perché a questo punto parrebbe che i problemi di Marco Bellavia siano profondi. Impossibile fare una diagnosi, non c’è stata alcuna notizia dettagliata riguardo la malattia che ha costretto al ritiro il gieffino, ma sicuramente si tratta di uno squilibrio psicologico che va ulteriormente approfondito in un contesto meno delicato rispetto alla casa del GF Vip. Per ora è nota solo la notizia dell’addio di Marco Bellavia al programma, nelle prossime settimane vedremo se verrà data qualche notizia più approfondita sulla malattia che sta vivendo.