Sorelle al limite Amy morta: finalmente la verità

La storia di Tammy e Amy, protagoniste di Sorelle al limite, è a dir poco drammatica. Ora i fan temono il peggio sia avvenuto: la morte di Amy.

L’attenzione del pubblico per le sorelle Slaton è costante, tanto negli Stati Uniti quanto in altri Paesi, come l’Italia. Da noi il pubblico ha scoperto di recente il programma Sorelle al limite, spin-off incentrato sulle vite di Tammy e Amy, sottoposte al trattamento del Dr. NOW, al centro del ben più noto Vite al limite.

In sovrappeso e quasi private del tutto di una vita normale, le due vogliono riprendere in mano la propria vita. Tante cose sono cambiate dalla prima puntata, tra lutti in famiglia, perdita di peso, atteggiamenti fortemente critica, grande rabbia e due splendide maternità.

In molti ritengono però che la condizione fisica abbia infine presentato il conto a una delle due sorelle, ormai divenute celebrità. Amy è morta? Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli di questa assurda e drammatica vicenda, che lascia senza parole.

Sorelle al limite: Amy morta

Lacrime a più non posso nel momento in cui Amy ha dovuto sottoporsi a una delicata operazione, quella per il bypass gastrico. Un sogno che si realizzava, per lei, con la sorella Tammy non in grado di tenere il passo e perdere abbastanza peso per poter ricevere l’intervento. All’emozione si è poi aggiunto il terrore. Tammy sembrava quasi certa che Amy sarebbe morta. Anche sua sorella ha avuto molte crisi di pianto, terrorizzata all’idea di non svegliarsi più.

L’intervento però va per il meglio, il che col tempo ha creato a una frattura tra le due sorelle. Vedere l’altra fare passi enormi in avanti nel proprio percorso di trasformazione ha inacidito non poco Tammy, che ha sfogato su di lei le sue frustrazioni. Come se non bastasse, la sorella ha anche partorito due bambini, coronando così il sogno di diventare mamma. Ha voluto fortemente le due gravidanze, sfidando il parere dei medici, che l’avrebbero voluta a riposo dopo l’operazione.

Come detto, questa è andata per il meglio ma dopo quattro mesi Michael Halterman ha dovuto portarla d’urgenza in ospedale. Amy sentiva una fortissima pressione, del tutto nuova. Terrorizzata all’idea che vi fossero delle complicazioni con il bypass, ha chiamato sua sorella Tammy per ricevere supporto morale. In lacrime, era certa che sarebbe morta, ripetendo di non essere pronta ad andarsene.

È da qui che nasce l’indiscrezione sulla morte di Amy di Sorelle al limite. La donna è però sopravvissuta alla nuova operazione in ospedale, che è comunque avvenuta nel 2021 (ancora oggi si sfrutta questa notizia per ingannare gli utenti). In giro circolano tante fake news in merito ma entrambe sono vive e continuano il proprio percorso. Tammy non ha ancora ricevuto il bypass gastrico e il suo atteggiamento è stato spesso criticato dai fan. Amy è invece sempre più sorridente, a casa con suo marito e i suoi figli, costretta però a gestire gli umori della sorella, sempre più inacidita.

In tempi recenti è cresciuta invece la preoccupazione per l’altra sorella, con il web in dubbio: Tammy è morta o viva? Nel corso degli anni la donna è andata più volte vicino a una crisi irreversibile. Al termine della terza stagione è stata posta in coma farmacologico, il che ha alimentato le indiscrezioni.

La donna è però viva e vegeta e lo ha dovuto dimostrare sui suoi social: “Ho appena letto una notizia sulla mia possibile morte, solo perché non posto da maggio. Sto bene e seguo una cura di antibiotici perché ho un’infezione batterica in corso nella trachea. Sto però bene e mi sento alla grande”.