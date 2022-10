Sopravvissuti chi è Giacomo Giorgio che faceva Mare Fuori

Giacomo Giorgio chi è l’attore che figura tra i protagonisti di Sopravvissuti, nuova fiction di Rai 1 con Lino Guanciale

Giacomo Giorgio è un attore che ha fatto Mare Fuori e che è pronto a fare il suo esordio in Sopravvissuti a patire da lunedì 3 ottobre. La nuova fiction di Rai 1 vanta infatti oltre a Lino Guanciale un grande cast e la trama tratta di un thriller ricco di mistero, che ruota intorno al naufragio di una nave, l’Arianna, partita dal porto di Genova per una traversata oceanica. L’imbarcazione ospita a bordo 12 passeggeri e dopo qualche giorno di navigazione sparisce dai radar, per riapparire solo un anno dopo, con 7 sopravvissuti che portano con sé tante bugie e celano parecchi misteri. La serie si presenta con un gruppo ricco di attori, composto da Lino Guanciale e da tanti altri volti noti delle fiction della Rai. Tra questi c’è quello di Giacomo Giorgio, che nella serie interpreta Lorenzo Bonanno.

Gli spettatori della Rai non faranno fatica a riconoscere il volto dell’attore: si tratta infatti dell’interprete di Ciro Ricci nella fiction Mare Fuori, un altro dei prodotti di punta dell’emittente nazionale. Giacomo Giorgio in questa nuova avventura ritrova Carmine Elia, regista di Mare Fuori che ha voluto il giovane attore al suo fianco anche in questa nuova esperienza. Giacomo è nato nel 1998, a Napoli, e sin da piccolissimo si avvicina al mondo della recitazione, interpretando la celebre maschera di Pulcinella ad appena 6 anni nel Teatro Comunale della città. Studia, dunque, recitazione a Napoli, prima di spostarsi a Milano a 11 anni, dove entra a far parte anche di diverse compagnie. A 17 anni arriva, dunque, a Roma, dove ha inizio la sua carriera cinematografica con un ruolo prestigioso nel film The Happy Prince, che lo ha portato a condividere il set con Rupert Everett e Colin Firth.

La sua carriera, quindi, si articola tra cinema e televisione, con le partecipazioni al film Non c’è Campo di Federico Moccia e alla seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone. Il successo, però, arriva con Mare fuori, serie dove Giacomo interpreta Ciro Ricci, un giovane boss che si trova rinchiuso nel carcere minorile di Napoli. Fare l’attore è un sogno che si avvera per Giorgio, che ora è pronto a questa nuova avventura con Sopravvissuti e non ha alcuna intenzione di fermarsi, continuando a studiare e a raccogliere successo e notorietà.

Giacomo Giorgio fidanzata

Con l’arrivo del successo, è aumentata ovviamente a dismisura la curiosità dei fan per la vita privata di Giacomo Giorgio. Tuttavia, il protagonista di Mare Fuori è molto riservato, pubblica ogni tanto le sue attività su Instagram, come suonare la chitarra e il pianoforte o giocare a tennis, ma non rivela nulla della sua sfera sentimentale. Non sappiamo, perciò, quale sia il suo status, se abbia una fidanzata o se sia single. Al momento Giacomo è concentrato sulla sua carriera e cerca di tenere lontane le sirene del gossip.