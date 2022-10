Sopravvissuti trama completa fiction con Lino Guanciale

Sopravvissuti è una nuova fiction Rai con protagonista Lino Guanciale. Scopriamo la trama di questo titolo dramma e thriller.

Sopravvissuti ha una trama davvero avvincente. A partire da lunedì 3 ottobre dalle ore 21.00 circa va in onda in prima serata una nuova fiction con Lino Guanciale ispirata a Lost che comprende episodi da 50 minuti circa. La sinossi della serie inspirata a Lost parte subito un grande stile. Vediamo la barca Arianna salpare dal porto di Genova, pronta per una traversata oceanica. Un’impresa che viene dedicata alla figlia scomparsa prematuramente dell’armatore Armando Leone. Il suo cantiere è guidato da Luca, che guida la spedizione. Si lascia alle spalle la moglie Sylvie e le figlie Maia e Camilla. Anita, poliziotta, accompagna il figlio Gabriele e la nuova Marta, mentre Lorenzo è in ritardo come al solito, atteso dal fratello Stefano. Giulia è un’attrice e, con il marito Frank e il figlio Nino, è lì per essere la madrina della grande impresa.

Tano è invece da solo. Sua moglie Paola è emotivamente troppo provata per poter salire a bordo. Emanuele Mayer saluta la partenza dei figli Matteo e Lara, mentre l’ospite a sorpresa è la compagna di Armando, Lea. La trama di Sopravvissuti presenta però un grande dramma e Grande entusiasmo presto spezzato. La tragedia è dietro l’angolo e dopo non molto la barca sparisce dai radar. La si rivedrà soltanto dopo un anno. Una violenta tempesta li ha travolti e dopo tanti mesi le ricerche si sono interrotte. Vi sono però dei sopravvissuti, come suggerisce il titolo. Sette dei dodici inizialmente presenti. Tutti loro nascondono dei segreti e chiaramente tormentati da ciò che è avvenuto in mare. Come si sono salvati e cos’è realmente successo a bordo?

Proveranno a tornare alle vite di tutti i giorni ma i fatti dell’Arianna li inseguono. Tutto è inoltre cambiato rispetto a un anno prima. In Sopravvissuti Luca deve provare a ricostruire il suo rapporto con moglie e figlie. Anita è addolorata per la morte di Gabriele e ossessionata dal suo ricordo. Marta soffre le sue attenzioni. Lea non sa come fare senza Armando, mentre Nino è afflitto dai sensi di colpa per la morte dei genitori. Tano non sa più riprendere contatto con la realtà. Paola prova a farlo riprendere, mentre Anita si rende conto, dagli interrogatori, che i sopravvissuti paiono seguire un copione pattuito tra loro. Un racconto ben preciso e concordato. Non avrà pace fino a che non scoprirà la verità su suo figli. Intanto Lino Guanciale ha condiviso sul suo profilo Instagram il trailer di Sopravvissuti che anticipa solo in parte la trama della fiction di cui si sente orgoglioso di aver partecipato. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato delle difficoltà e dello studio fatto per interpretare il suo personaggio. In particolare l’attore che interpreta il Commissario Ricciardi ha trovato particolarmente difficoltoso recitare le scene con la barca in movimento.