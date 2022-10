Grande Fratello VIP chi è stato squalificato ieri sera: rivolta social

Il caso Marco Bellavia ha portato a una squalifica immediata nella puntata del Grande Fratello VIP del 3 ottobre. I social si ribellano.

L’intera puntata del 3 ottobre del Grande Fratello VIP è stata dedicata a quanto accaduto a Marco Bellavia. Il concorrente aveva espresso il proprio malessere, chiedendo l’aiuto degli altri concorrenti. Avrebbe preferito non uscire, così da poter seguire un percorso personale, avere la meglio sui propri demoni e mostrare l’importanza d’avere cura della propria salute mentale.

La risposta degli altri membri del reality è stata però assurda. Un generale disinteresse, a tratti, alternato con offese, scherni e frasi particolarmente gravi. Molte di queste alle sue spalle.

Il pubblico ha avuto modo di vedere e giudicare un po’ tutti, da Antonella Fiordelisi che è stata l’unica a provare ad ascoltare Bellavia, fino a Gegia e Giovanni Ciacci, i principali a essere finiti nell’occhio del ciclone.

Le loro azioni li hanno spinti in nomination, considerando come la gente da casa abbia segnalato al GF VIP più e più volte alcune loro frasi. A rischiare l’eliminazione dalla casa sono state anche Patrizia Rossetti ed Elenoire.

GF VIP squalificato puntata 3 ottobre

Tre uscite dal gioco in pochi giorni. Marco Bellavia è tornato a casa, stremato da questa esperienza terribile. La nomination ha decretato un eliminato e Alfonso Signorini ha poi annunciato una squalifica immediata.

Questa ha colpito Ginevra Lamborghini. La giovane ha detto una frase dall’enorme gravità. L’ha pronunciata tra l’altro con assoluta serenità: “Te lo meriti d’essere bullizzato”. Poco prima di parlare in questo modo, aveva spiegato come non sopportasse il suo atteggiamento, accusando l’uomo di toccarla. Non in maniera molesta ma comunque di avere un po’ le mani lunghe.

Nessuno sconto di pena per lei, che in lacrime ha lasciato la casa e si è recata in studio, dove ha continuato a mostrarsi distrutta. Se da una parte la reazione dei social è stata positiva, visto che in molti la volevano fuori, dall’altra le polemiche non sono mancate.

Le frasi di Gegia sono state considerate parimenti o più deprecabili. Tantissimi avrebbero voluto due squalifiche, coinvolgendo proprio l’attrice comica, iscritta tra l’altro all’albo degli psicologi. La donna è però rimasta in casa, continuando tra l’altro a giustificare il proprio atteggiamento.

Durante l’eliminazione di Giovanni Ciacci, dimostrando di non aver appreso nulla da questa serata drammatica, ha iniziato a urlare, dicendosi distrutta per l’uscita immeritata e chiedendo l’applauso degli altri concorrenti. Grande imbarazzo generale, fino a che qualcuno non le dice: “Stai zitta Gegia!”. Difficile pensare il suo percorso possa proseguire a lungo.