Gf Vip Marco Bellavia le prime parole dopo il ritiro sorprendono VIDEO

GF Vip Marco Bellavia torna a parlare sui social dopo il ritiro dal Grande Fratello VIP, ma le sue parole sorprendono i fan

L’attenzione generale negli ultimi giorni intorno al GF Vip è stata catalizzata sicuramente dal caso che ha riguardato Marco Bellavia. Nella puntata di lunedì 3 ottobre si dovrebbe essere arrivati finalmente alla chiusura di questa brutta pagina dello spettacolo italiano, con Alfonso Signorini che ha preso provvedimenti per ciò che è successo, squalificando Ginevra Lamborghini dal programma e strigliando tutti i concorrenti che non si sono comportati in modo scorretto nei confronti di Marco dentro la casa. La speranza è quella che ora si possa archiviare ciò che è successo e che il caso Bellavia possa fare da insegnamento per evitare che scene come quelle viste nelle ultime puntate si possano ripetere.

Dal canto suo, Marco è tornato a parlare per la prima volta sui social dopo la decisione di abbandonare il reality di Canale 5. L’ex concorrente del GF Vip ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in compagnia del figlio Filippo, si è mostrato sorridente e rilassato e ha sorpreso tutti perché non ha fatto alcun accenno a cosa è successo nella casa. In molti si sarebbero aspettati delle parole a riguardo, magari anche degli attacchi ai concorrenti che lo hanno bullizzato, e invece Bellavia ha sorvolato sulla questione, parlando invece di una piantina che tiene in casa che, secondo la tradizione, porta fortuna perché crescendo garantisce ricchezza. Insomma, quello che abbiamo visto su Instagram è un Marco che sorride e che dimostra di volersi mettere alle spalle la brutta esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello. Sicuramente una bella immagine dopo il caos di questi giorni.

GF Vip caso Bellavia cosa è successo

Ripercorriamo brevemente quello che è successo nel programma di Alfonso Signorini. Tutto il parapiglia è nato quando Marco Bellavia ha cominciato a palesare i propri disagi all’interno della casa. Il concorrente, entrando nel reality, si è trovato sprovvisto dei suoi punti di riferimento ed è andato in difficoltà, ammettendo di star vivendo un periodo molto difficile dal punto di vista psicologico. Marco ha lanciato delle richieste d’aiuto, ma è stato snobbato dal resto dei concorrenti e allora la situazione si è fatta ancora più difficile, con l’ex inviato di Stranamore che si è abbandonato a crisi di pianto.

Una volta manifestato il palese disagio che stava vivendo nella casa, Bellavia è stato isolato e deriso dagli altri concorrenti. Ad andare più sul pesante sono stati Giovanni Ciacci, che ha chiesto la sua espulsione, Gegia che lo ha attaccato apertamente e Ginevra Lamborghini, che ha pronunciato la frase che le è costata la squalifica “Uno così merita di essere bullizzato”. La situazione si è quindi fatta insostenibile e nella giornata di sabato 1 ottobre tramite l’account ufficiale di Twitter del GF Vip è stata annunciata la notizia del ritiro di Bellavia. Quando questa decisione è stata comunicata ai concorrenti nella casa, la loro reazione, o almeno quella di gran parte di essi è stata deprecabile, con gli attacchi che hanno continuato a imperversare nei confronti di Bellavia.

Una situazione del genere è diventata difficile da ignorare, così sui social i fan si sono ribellati, chiedendo che fossero presi provvedimenti per il comportamento dei concorrenti. Anche gli sponsor hanno preso le distanze dal programma, dissociandosi dal bullismo nei confronti di Marco Bellavia. Alfonso Signorini è dunque intervenuto e ha preso le sue decisioni, squalificando la Lamborghini. A ciò ha fatto seguito l’eliminazione al televoto di Ciacci, ma altri concorrenti sono stati risparmiati nonostante le loro azioni nei confronti di Marco.