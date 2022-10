Cristiana Capotondi mamma è nata la figlia “Andrea Pezzi non è il padre”

Cristiana Capotondi è diventata mamma. L’attrice ha annunciato la nascita della figlia, spiegando di volere al fianco l’ex Andrea Pezzi.

All’età di 42 anni Cristiana Capotondi è diventata mamma. Attraverso un comunicato diffuso dall’Ansa, ha offerto ai fan aggiornamenti importanti sulla propria vita privata. Si è ormai conclusa da molto tempo la sua storia d’amore con il compagno Andrea Pezzi.

La coppia è infatti separata da più di un anno e mezzo ormai. Hanno però vissuto una fase molto importante delle rispettive vite, il che l’ha spinta a chiedergli di starle accanto per la nascita di sua figlia. La bambina si chiama Anna ed è nata il 16 settembre. Cristiana Capotondi è riuscita a tutelare la propria privacy e tenere nascosta la notizia della venuta al mondo.

La prima indiscrezione era stata lanciata da Diva e Donna a luglio 2022. L’attrice de Le Fate Ignoranti era in dolce attesa. Mamma a 42 anni, ecco com’era stata lanciata la news. Voci di corridoio hanno poi confermato la gravidanza, anche se solo ufficiosamente. L’annuncio vero e proprio è stato dato dalla diretta interessata soltanto il 4 ottobre: “La nascita di mia figlia è una gioia immensa, che oggi sono felice di condividere”.

Cristiana Capotondi mamma: chi è il padre

Dopo 15 anni di amore vero, l’addio con il compagno Andrea Pezzi, che sorprendentemente non è il padre di sua figlia: “Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia storia con Andrea si era già conclusa da svariati mesi. Nonostante ciò, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea. Il nostro affetto e legame resta fortissimo. Lo ringrazio per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate”.

Lo stesso Pezzi ha voluto commentare il tutto all’Ansa. Ha spiegato d’aver preferito non annunciare nulla per poter avere il tempo necessario di riorganizzare le loro vite: “Cristiana mi ha chiesto di starle accanto per proteggere un momento così importante. Oggi più che mai vanno a lei la mia ammirazione e stima”.

Non si hanno informazioni sull’identità del padre della neonata figlia di Cristiana Capotondi. Si tratta di una persona che l’attrice ha deciso di tenere ben lontana dai riflettori. Una relazione di cui non sono mai state pubblicate foto sui giornali. Va da sé che i paparazzi proveranno d’ora in poi ad aggiudicarsi uno scatto rubato. Potrebbe però essere nuovamente l’attrice a dettare i tempi, com’è giusto che sia.