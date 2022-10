Emigratis 2022 chi é Giovanni Pernice ballerino a Londra

Emigratis 2022 chi è Giovanni Pernice, il ballerino protagonista della seconda puntata dello show di Pio e Amedeo

Il ballerino di fama internazionale Giovanni Pernice è apparso in prima serata su Canale 5 come ospite di Emigratis, lo show in cui Pio e Amedeo, nelle vesti dei loro personaggi Bufalone e Messicano fanno in giro a farsi ospitare dai grandi vip del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica. Tra i protagonisti della seconda puntata del programma di Mediaset c’è anche dunque anche il danzatore siciliano che vive a Londra, pronto a finire nelle irresistibili gag dei due comici. Giovanni Pernice 33 anni è nato il 5 settembre 1990 in Sicilia e all’età di 14 si è spostato a Bologna per studiare danza. Il suo amore per il ballo è scoppiato grazie al programma britannico Come Dancing, show televisivo della BBC molto in voga per quasi mezzo secolo che vedeva cimentarsi nella danza aspiranti ballerini. Giovanni inizia così a studiare e si specializzata nello stile latinoamericana, partecipando a un gran numero di competizioni.

Nella sua carriera, Giovanni Pernice ha ottenuto un gran numero di riconoscimenti, entrando a far parte della Federazione Italiana Danza Sportiva, piazzandosi al secondo posto nelle gare di ballo latinomaericano che si sono svolte in Slovenia nel 2014 e vincendo altre competizioni in giro per l’Italia. Nel 2015, poi, Pernice ha coronato il sogno di partecipare a Strictly Come Dancing, la rivisitazione del Come Dancing che ha fatto appassionare il ballerino al suo lavoro. Dopo due apparizioni da concorrente, Giovanni è diventato un ballerino professionista del programma, partecipando a ben otto edizioni del programma e vincendo nel 2021 in coppia con l’attrice Rose Ayling-Ellis. Oltre alla sua partecipazione allo show della BBC, Giovanni Pernice è protagonista di spettacoli e tournè, questo è il suo profilo Instagram.

Emigratis 2022: gli ospiti della seconda puntata

Giovanni Pernice, dunque, è tra gli ospiti della seconda puntata di Emigratis 2022 che conta 4 episodi. Insieme a lui ci saranno moltissimi altri personaggi sparsi tra Parigi e Londra, le due città dove i comici si troveranno. Molti ospiti dal mondo dello sport, dal portiere campione d’Europa Gianluigi Donnarumma all’estremo difensore della Fiorentina Pierluigi Gollini, fino agli ex Juventus Dejan Kulusevski e Antonio Conte, entrambi oggi al Tottenham. Spazio poi all’ex calciatore Maxi Lopez, al celebre chef Nusret e a due personaggi del mondo della musica come Fausto Leali e Sfera Ebbasta.

Lo show va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.25 circa. La seconda puntata è prevista per mercoledì 5 ottobre e sarà visibile anche in streaming tramite l’applicazione di Mediaset Infinity. Nella prima puntata abbiamo già visto un gran numero di ospiti, dal cantante Mahmood al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, fino ai giocatori del PSG Neymar, Marco Verratti e Ander Herrera. Sketch e risate assicurate con Pio e Amedeo, pronti ancora una volta a intrattenere il pubblico di Canale 5.