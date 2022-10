Alberto de Pisis perchè è Vip al Grande Fratello

Alberto de Pisis è al centro del gossip per il suo interesse per Edoardo Donnamaria. Il pubblico tv si chiede perché fa il Gf Vip?

Alberto de Pisis non è famoso al pubblico televisivo ed è concorrente del Grande Fratello Vip 7. La scelta è dovuta alla lungimiranza del conduttore Alfonso Signorini e degli autori che hanno puntato su un cast variegato con volti anche del web. È proprio il caso del 30enne milanese che gode di grande fama nella generazione Z. È in primis amico di Tommaso Zorzi e con il suo seguito da quasi 50mila follower sul suo profilo Instragram si annovera tra la schiera di aspiranti influencer top. Si è sempre espresso contro l’omofobia, lo ricorderete nel caso Iconize quando insieme a Soleil Sorge ha rivelato a Pomeriggio 5 che l’influencer non era mai stato vittima di un’aggressione omofobia, si era colpito il volto procurandosi un ematoma per fare hype. Il concorrente del Grande Fratello Vip 7 è però famoso al mondo del gossip per essere stato fidanzato due mesi con un donna molto nota pur essendosi definito tendenzialmente omosessuale. Stiamo parlando di una bionda bombastica tutta curve a cui è difficile non cedere, difatti pare che abbia avuto un flirt con lei anche Giale de Donà. Avete capito bene è la super influencer Taylor Mega. Alberto de Pisis partecipando al Grande Fratello si annovera tra i Vip in particolare per aver raccontato che Taylor, nota anche in tv come opinionista dei salotti di Barbara D’Urso, è stata la sua prima e ultima donna della sua vita, finora. Tra l’altro Alberto all’interno delle Casa del Gf Vip prima ha fatto apprezzamenti su Luca Salatino, prettamente estetici, salvo poi dichiarare il suo interesse per Edoardo Donnamaria. Il 28enne volto di Forum è interessato ad Antonella Fiordelisi ma si è definito fluido anche perché tra il serio e il faceto ha dato a De Pisis un bacio a stampo sulle labbra.

Alberto de Pisis e Tommaso Zorzi

Guai a definire Alberto de Pisis il sosia di Tommaso Zorzi nonostante per molti utenti Twitter ci sia tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip ci sia un’incredibile somiglianza. A rimarcare che tra l’ex di Taylor Mega e la star di Riccanza ci sia una similitudine è stato lo stesso Alfonso Signorini. Il background culturale sembra lo stesso, intelligenti e sofisticati 30enni della Milano bene, appassionati e creatori di tendenze in fatto di abbigliamento e come sembra dal percorso al Grande Fratello Vip sensibili rispetto alla massa. Giulia Salemi durante una puntata di Casa Chi ha detto di conoscere bene Alberto de Pisis, da anni, e che di sicuro riuscirà a spazzare via il link con Tommaso Zorzi a cui non piace essere paragonato. Ovviamente non perché non ci sia ammirazione o stima ma per poter fare bene sulle proprie gambe. Il popolo Twitter intanto ha salvato Alberto dalla bufera mediatica sul caso Marco Bellavia. Forse meno presente di Antonella Fiordelisi e George Chupilan o difensore come Luca Salatino, per molti non fa parte di quel gruppo tra cui figurano Gegia e Gnocchi, che ha bullizzato secondo gli utenti il volto di Bim Bum Bam.