Marco Bellavia com’era da giovane FOTO

Com’era Marco Bellavia da giovane? Un bel ragazzo di Bim Bum Bam che aveva una lunga fila di corteggiatrici. Ecco com’è cambiato da Arriva Cristina a oggi.

Un bel ragazzo così era da giovane Marco Bellavia e su Twitter non si parlava d’altro fino al caso “bullizzato”. Fin da quando è entrato nella casa del Gf Vip si è infatti chiacchierato amabilmente del suo passato tra Bim Bum Bam e l’ex Paola Barale. Avvenente al punto da fare il modello e avere una certa fila di ragazze dietro di sé. Un po’ imbarazzato, l’ex bassista di Kiss me Licia ha subito sottolineato come i tempi siano cambiati, per poi ritrovare quella scintilla e iniziare a corteggiare Pamela Prarti.

Un sogno a occhi aperti per lui, dal momento che fin da ragazzo la trovava splendida, come tutti gli italiani del resto. Ha così sfruttato la propria chance, facendo un po’ il marpione come quando era nei suoi 20 anni. Le cose sono andate diversamente da come sia spettava però. L’interesse di Pamela c’era, ma sono sopraggiunti dei problemi personali che lo hanno condotto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip. In molti lo hanno attaccato e schernito, il che ha indignato l’Italia intera. Le conseguenze sono state molteplici, con una squalifica per Ginevra Lamborghini, l’eliminazione lampo di Giovanni Ciacci e l’uscita volontaria di Sara Manfuso.

Marco Bellavia in Arriva Cristina

Marco Bellavia, anni 57 anni, era davvero un bel ragazzo ai tempi dei suoi primi passi in televisione. Nato a Milano il 9 dicembre 1964, ha frequentatao il liceo scientifico e dopo ha dato inizio alla sua carriera da modello. Ha frequentato l’Università per tre anni, facoltà Scienze matematiche, fisiche e naturali, per poi abbandonare gli studi. Si è dedicato infatti alla sua carriera televisiva, che lo ha visto da subito molto apprezzato dal pubblico.

Un viso del genere bucava lo schermo, senza dubbi. Nel 1986 viene scelto per prendere parte all’adattamento italiano dell’anime giapponese Kiss Me Licia. Il titolo della versioen nostrana con protagonista Cristian D’Avena è Love Me Licia. Una serie live action che riprende i tempi del cartone amatissimo. Marco Bellavia è Steve, che in questa versione ha molto più spazio rispetto all’originale. Resta infatti nel cast anche nelle serie successive, come Licia dolce Licia e Balliamo e cantiamo con Licia (non è presente solo in Teneramente Licia).

Una fase chiave della sua carriera, visto che qui conosce Cristina D’Avena. La loro è un’amicizia di lunga data, anche se c’è chi ipotizza ci sia stato un flirt in passato. Ancora oggi sono molto uniti e lei è stata l’unica del vecchio gruppo televisivo a stargli accanto nei momenti più delicati della sua vita. La cantante è un vero fenomeno televisivo, il che spinge Mediaset a puntare prima su Arriva Cristina e poi su Cristina, serie TV in cui non manca l’amico Marco Bellavia.

Magro, chioma fluente castano scuro e viso pulitissimo. I capelli erano ben pettinati e gli abiti da bravo ragazzo, con un ciuffo leggermente ribelle gettato di lato. Affascinante 24enne al tempo, aveva il volto ideale per lo show. In seguito si sono aperte le porte di Bim Bum Bam per lui come possiamo ammirare nel video della sigla cult. Rimasto nel programma per ragazzi fino al 2001, aveva la giusta faccia pulita da essere rassicurante per i più piccoli e, perché no, intrigante per le teenager.