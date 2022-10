Gilles Rocca chi è il padre famoso a Sanremo

Chi è il concorrente di Tale e Quale Show Gilles Rocca? Forse ricorderete suo padre al Festival di Sanremo. Cosa sapere su di loro.

Stella di Tale e quale Show dopo la vittoria a Ballando con le Stelle nel 2020 Gilles Rocca torna alla mente anche per chi è suo padre e per l’episodio a Sanremo. L’ex tecnico audio è nato il 12 gennaio 1983 a Roma. Deve il suo nome alla grande passione dei suoi genitori per il pilota d’auto Villeneuve. Sognava fin da bambino di riuscire a diventare un calciatore. Ci ha provato, prendendo parte al settore giovanile della Lazio. Si è poi trasferito a Cervia e ha giocato in serie D, prendendo parte al reality Campioni. Si è però ritirato a soli 21 anni dopo un brutto infortunio. A 39 anni il bello della tv, si è così dedicato al mondo dello spettacolo. La sua famiglia ha un’agenzia di noleggio e assistenza di strumenti musicali. Ignaro del fatto che questo impiego lo avrebbe portato a diventare un personaggio noto della televisione italiana. Oltre al suo talento, Gilles Rocca deve anche a suo padre Adelio Rocca un fortuito esordio sulle scene. È il papà a fare di lavoro il titolare dell’agenzia che ha portato il figlio Gilles dietro le quinte di ben 19 Festival di Sanremo. Sposato da molti anni con la sua Rosalba, Adelio Rocca fornisce l’Ariston di strumenti musicali per i cantanti in gara. Un ruolo di grande responsabilità, aiutato costantemente dal figlio Gilles, il che gli ha offerto la chance più importante della sua vita coronata oggi con la partecipazione a Tale e quale show.

Sanremo Gilles Rocca: perché è famoso

Caso volle che un giovane Gilles Rocca oggi 39 anni si sia ritrovato sul palco nel corso della lite tra Morgan e Bugo. I social lo hanno subito notato ed è partita la caccia al nome. Quell’episodio lo ha portato a Ballando con le Stelle, che ha vinto nel 2020 con Lucrezia Lando. Ha inoltre impressionato tutti per le sue doti canore a Tale e quale show nella prima puntata della stagione 2022 con un’imitazione iconica come quella di Ultimo con il brano “I tuoi particolari”. Non ha raggiunto il primo posto ma ha vinto sui social, tanto da ottenere una nuova partecipazione nel programma di Carlo Conti nel 2022. È stato anche uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021, che ha volontariamente abbandonato dopo 14 puntate, dopo aver raggiunto il peso di 59 kg.

Il fascino dell’ex calciatore lo ha portato a ottenere le prime piccole parti nel mondo televisivo, per poi dimostrare d’avere un gran talento artistico. Cresciuto nel corso degli anni, fino a diventare un apprezzato attore. Gilles Rocca ha mosso i primi passi sul set della fiction Carabinieri, con Alessia Marcuzzi e Luca Argentero. È poi passato dalla produzione di Don Matteo, Distretto di Polizia, Ris, Cesaroni, Le tre rose di Eva e molto altro. Tanta gavetta e la chance al cinema per il vincitore di Ballando con le stelle in Tre tocchi di Marco Risi, così come in Natale a Londra. Oltre alla recitazione, si è cimentato anche nella regia. In carriera ha vinto svariati premi, come il Massimo Troisi per la regia, trionfando anche ai Tulipani di seta nera per il miglior docufilm e la miglior regia. Da recuperare il suo corto Metamorphosis. Guardando alla vita privata di Gilles Rocca, ha una fidanzata di nome Miriam Galanti, 33 anni, nota attrice nata a Mantova nel 1989. Nel 2014 ha vinto il premio di giovane promessa al Festival del Cinema di Venezia. Protagonista del film Scarlet nel 2017, è molto impegnata a teatro. La coppia sta insieme da 12 anni. Si sono incontrati a scuola di recitazione e da allora non si sono più lasciati.