RuPaul chi è la drag queen che imita Francesco Paolantoni nella seconda puntata di Tale e quale show 2022

Tale e quale show 2022 torna in prima serata su Rai 1 con la sua seconda puntata e con Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli ci sarà ancora da divertirsi. Dopo aver aperto i battenti la settimana scorsa, il programma torna con le sue incredibili imitazioni, con i concorrenti pronti a portare in scena grandi successi di star nazionali e internazionali. Tra i personaggi che prenderanno vita in questa seconda puntata di Tale e quale show 2022 ci sarà la mitica drag queen RuPaul, una grande star globale che verrà imitata da Francesco Paolantoni. Al suo fianco, come nella prima puntata, ci sarà Gabriele Cirilli, che vestirà invece i panni di Elton John. Dopo aver ottenuto solo il penultimo posto nella prima serata con Blanco e Mahmood, i due sperano di fare meglio con i nuovi personaggi che imiteranno.

RuPaul è il nome con cui è conosciuto RuPaul Andre Charles, una delle drag queen più famose di tutto il mondo. RuPaul nasce a San Diego, Stati Uniti, il 17 novembre 1960 e sin dall’adolescenza si avvicina alle arti performative, cimentandosi anche nelle attività di musicista e filmmaker ed esordendo negli anni ’80 nel The American Music show. La grande fama, però, arriva negli anni ’90, quando RuPaul inizia a farsi notare come drag queen, comparendo in numerosi show televisivi e film. In questi anni anche la carriera di RuPaul (qui il suo profilo Instagram) spicca il volo, con la pubblicazione dei primi tre album. La drag queen diventa una vera e propria icona e la sua fama arriva anche in Italia, quando la drag si esibisce al Festival di Sanremo nel 1994 sull’onda del successo ottenuto col duetto con Elton John col brano Don’t Go Breaking My Heart. Sul finire degli anni ’90 il successo della drag queen sembra affievolirsi, ma RuPaul torna in auge a partire dal 2009, quando crea e conduce il programma RuPaul’s Drag Race, diventato un successo a livello mondiale. Lo show prevede delle sfide tra drag queen e ha contribuito a creare delle grandi star di successo. Grazie proprio a questo programma, anche RuPaul ritorna a essere una star di primo livello, venendo incluso nel 2017 nella lista delle 100 persone più influenti del mondo da Time. Il suo programma, inoltre, ha avuto anche delle versioni di altri paesi, come ad esempio Drag Race Italia.

Tale e quale show 2022: le imitazioni del 7 ottobre

Spazio, dunque, a questa famosissima superstar mondiale nella seconda puntata di Tale e quale show 2022, ma non solo. Ci sono tante altre star internazionali che verranno imitate nella serata del 7 ottobre, da Tom Walker e Cher di Antonino Spadaccino e Valeria Marini, alla Rihanna di Samira Lui. Per il resto, spazio anche a grandi nomi della musica italiana: Claudio Lauretta interpreterà Pino Daniele, Andrea Dianetti vestirà i panni di Gianni Morando e ad Alessandra Mussolini toccherà il ruolo di Loredana Bertè. Infine vedremo Elena Ballerini nei panni di Antonella Ruggiero, Gilles Rocca in quelli di Tiziano Ferro e Valentina Persia in quelli di Giusy Ferreri. I più quotati alla vittoria della seconda puntata in onda questa sera di Tale e quale show 2022 sono Antonino Spadaccino, primo in classifica dopo l’imitazione di Marco Masini, Rosalinda Cannavó che risulta molto apprezzata dal pubblico social insieme all’altro favorito dei giovanissimi Andrea Dianetti. Pronto ad incantare la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello anche l’imitatore di professione Claudio Lauretta. Occhi puntati a Tale e quale show 2022 anche per Valentina Persia, nonostante il grande talento che ha dimostrato nella sua lunga carriera, non ha convinto la scorsa puntata con l’imitazione di Teresa De Sio, stasera è pronta a fare scintille con la sua bella voce.