Tale e Quale Show Serena Bortone chi è l’imitatrice in giuria

Serena Bortone nella giuria di Tale e Quale Show per la seconda puntata del 7 ottobre 2022. Chi è l’imitatore?

Serena Bortone è la giurata a sorpresa della seconda puntata di Tale e quale show 2022 o meglio la sua imitazione! Il primo appuntamento con la nuova edizione del programma cult di Carlo Conti è stato un enorme successo con ascolti che hanno confermato lo straordinario affetto che il pubblico ha per lo show del venerdì sera di Rai 1. Nella scorsa puntata c’era “Jovanotti”, interpretato da Leonardo Fiaschi, noto imitatore e cabarettista.

Stavolta a proporre la versione ironica dell’amatissima giornalista è l’artista Barbara Foria, seduta di fianco a Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Un compito non semplice, il suo, considerando come l’amore del pubblico per la conduttrice Oggi è un altro giorno, anche questo programma molto amato del primo pomeriggio della rete ammiraglia della Tv di Stato. Anno dopo anno, il pubblico non sembra stancarsi dunque di Tale e Quale Show, che continua a regalare scene esilaranti. Basti pensare all’imitazione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli di Mahmood e Blanco nella prima puntata di Tale e Quale Show.

Tale e quale Show chi è Barbara Foria

Barbara Foria, 47 anni, è un’attrice, imitatrice, conduttrice, comica e autrice napoletana, nata il 28 luglio 1975. Un talento indiscusso della televisione nostrana, che avrebbe potuto seguire tutt’altra strada nella vita. Sappiamo infatti che è laureata in Giurisprudenza. Abbandona però le aule di tribunale e gli uffici pe seguire la propria passione.

Nel 2003 ha inizio la sua scalata. Prende parte a svariati programmi Rai, La7 e Comedy Central, mostrando tutto il suo talento. Impegnata a lungo a teatro con l’attrice comica Rosalia Porcaro con lo spettaoclo Sessosensacuore.com, per la regia di Serena Dandini.

Ottiene il meritato successo nel 2010 con il programa Palco e retropalco. Due anni dopo è nel cast di Colorado. Trova sempre più spazio in televisione, come dimostra il suo show Bambine cattive, nel quale è affiancata da sole donne. Nel 2013 si cimenta nel mondo del calcio con Simona Ventura, lavorando come inviata di Cielo ceh gol! su Sky.

Non ha mai abbandonato il teatro, anche se televisione e cinema le hanno donato la fama di cui vanta oggi. Il grande pubblico ha potuto apprezzarla dal 2012 al 2020 in quattro pellicole. L’esordio è avvenuto con All’ultima spiaggia di Gianluca Ansanelli. Inevitabilmente è stato però Natale da chef a darle maggior visibilità, per la regia di Neri Parenti.

In TV ha invece recitato in tre progetti. Si tratta delle amatissime fiction Un medico in famiglia e A un passo dal cielo, senza dimenticare la sitcom SAluti da mamma e papà. Tornando ai programmi, negli ultimi anni si è mossa da Mediaset a Rai, e non solo, L’abbiamo infatti vista a Enjoy – Ridere fa bene, Quelli che il calcio, Only Fun – Comico e Questa è casa mia.

Cosa sappiamo della vita privata di Barbara Foria? Le informazioni sono alquanto scarne. La comica è infatti molto riservata. Al momento pare sia single e di certo non ha mai avuto figli. In una vecchia intervista ha spiegato d’aver avuto una sola storia d’amore realmente importante, che l’ha spinta anche a sognare di divenare mamma. Un progetto purtroppo infranto.