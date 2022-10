Viola come il mare chi è Chiara Tron sosia ufficiale di Giulia Michelini

Chi è Chiara Tron? Giovane attrice talentuosa, presente nel cast della fiction Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman.

No, le somiglia molto fisicamente ma Tamara di Viola come il mare non è Giulia Michielini indimenticata Rosy Abate. L’attrice del cast della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman è Chiara Tron, 29 anni, è nata a Roma nel 1993. Ha seguito un lungo percorso che l’ha portata a essere un’apprezzata attrice a teatro e a livello televisivo. Sono svariate le serie TV cui ha preso parte nel corso degli ultimi anni. Il progetto più recente è Viola come il mare, fiction Mediaet che la vede interpretare il ruolo di Tamara Graziosi. Della vita privata della sosia della Michielini sappiamo che ha frequentato il Liceo Classico Plauto. Si è poi laureata presso l’Università degli Studi Roma Tre. Da sempre appassionata di recitazione, ha coltivato il suo sogno frequentando corsi e laboratori specializzati, in attesa della propria chance. Per citarne uno, il corso propedeutico presso l’Accademia internazionale di Teatro a Roma, prima di terminare la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté nel 2019.

Dal 2015 a oggi Chiara Tron ha recitato in svariati progetti, tra cui i film L’ultimo paradiso di Rocco Ricciardulli e La scuola cattolica di Stefano Mordini, e le fiction Nero a metà 2 e Don matteo 13. Cinema e teatro a parte, Viola come il mare rappresenta per Tamara la sua grande chance di mettersi in mostra dinanzi al grande pubblico, che difficilmente potrà evitare di “innamorarsi” di lei. Una giovane attrice molto semplice, come si evince anche dai suoi social. Su Instagram condivide immagini di vita privata, senza atteggiarsi a diva con costanti pose da top model. È possibile vedere momenti di vita reale con colleghi e amici. Che tra loro si nasconda un interesse amoroso? È così, è l’attore Ruben la Malfa il fidanzato di Chiara Tron conosciuto sul set di Viola come il mare dove interpreta Rosario. L’unica informazione che riguarda il passato e quando è stata fidanzata con Andrea Beruatto. Il suo talento va oltre la recitazione, adorando cantare e vantando una voce da mezzo soprano. Parla inglese e spagnolo, oltre ovviamente all’italiano. Seguendo vari corsi, ha anche avuto modo di lavorar ad alcune imitazioni. Nel suo curriculum leggiamo come si presti per fare la sosia di Giulia Michelini e Sandra Bullock. Di seguito vi riportiamo un confronto tra le foto di Chiara e Giulia, di certo la somiglianza sembra esserci tutta. L’attrice di Rosy Abate la regina di Palermo oggi è lontana dal piccolo schermo ma ha scelto di recitare a teatro, dopo aver scritto la storia della tv. Anche la sorella Paola Michielini è un’attrice e insieme formano un duo di grande talento. Una piccola curiosità, nella famosa fiction che in principio era Squadra Antimafia, recitava anche Simona Cavallari che oggi interpreta in Viola come il mare il ruolo della severa direttrice di Sicilia Web News dove lavora come giornalista di nera Francesca Chillemi e proprio Chiara Tron che fa l’operatore di ripresa Tamara.