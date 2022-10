Viola come il mare Farah l’hai già vista non solo a Mare fuori

Chi è Farah di Viola come il mare? Il nome dell’attrice è Kyshan Wilson e si sta ritagliando il proprio spazio in numerose fiction e non solo.

Se il viso di Farah di Viola come il mare vi dice qualcosa, non vi state sbagliando. Avete di sicuro visto altrove Kyshan Wilson, 19 anni, sul set di Mare Fuori e non solo. Andiamo però per gradi su chi è la giovane attrice e modella che affascina il capitano Francesco Demir. La giovane esplosa in Mare Fuori è riuscita a ottenere una parte sul set della fiction Mediaset con Francesca Chillemi e Can Yaman dopo un lungo percorso nonostante la giovane età. Nata il 7 ottobre 2003 Farah ha origini inglesi, nel dettaglio di Londra, ma è ormai adottata dalla città di Napoli dove è ambientata la serie Rai dedicata a giovani detenuti diventata cult su Netflix. Non a caso è molto seguita anche su Instagram con un profilo da 136mila follower.

Viola come il mare che fa Farah in Mare Fuori

Kyshan vive da molto tempo in Italia, dove si è trasferita con tutta la famiglia, raggiungendo una certa notorietà sul set della fiction Mare Fuori, dove ha interpretato il ruolo di Kubra. In pochi sanno che in realtà la Wilson ha origini italiane. I suoi parenti provengono infatti dalla Calabria mentre per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno informazioni ufficiali, infatti dal suo profilo Instagram non si intuisce se sia fidanzata o single. L’attrice italoinglese ha dimostrato di avere una grande propensione artistica fin da piccola e si è cimentata nel mondo della musica, pittura, ballo e recitazione. Nel corso della sua carriera Kyshan ha avuto anche esperienze su Netflix, recitando questa estate in Sotto il sole di Amalfi. Una carriera decisamente promettente in vista dei prossimi anni. Nell’estate del 2022 l’attrice che interpreta Farah in Viola come il mare si è ritrovata su tutti i giornali online d’Europa e non solo, tutto grazie a una suora. Impegnata in un set fotografico con l’attrice e amica Serena de Ferrari, nel cuore di Napoli, Kyshan Wilson ha sconvolto la morale di un’anziana donna con un bacio saffico. La suora ha iniziato a infastidire gli addetti ai lavori, interrompendo più volte lo shooting, per poi correre ad allontanare le due giovani attrici e modelle, dando la colpa alla giovane generazione d’aver causato il Coronavirus e di seguire il volere del diavolo. I fan non vedono l’ora di rivederla sul set di Mare Fuori 3. La fiction è infatti amatissima e ha vissuto uno straordinario rilancio grazie all’arrivo in streaming su Netflix delle prime due stagioni. Non si ha ancora una data precisa per l’uscita delle nuove puntate ma le riprese si sono concluse a settembre 2022.

I fan dovranno avere pazienza fino alla prima parte del prossimo anno, almeno. In Viola come il mare vediamo l’attrice di Mare Fuori nei panni di Farah, ragazza molto legata all’ispettore Demir. Questi infatti porta avanti le proprie indagini su un traffico di esseri umani. Al porto trova proprio la giovane ragazza nascosta in un container. Sa bene quale futuro tremendo la attenda e così decide di portarla a casa con sé, sapendo di contravvenire a ogni regola professionale. I due iniziano a stringere un certo rapporto. Lei gli è molto grata ma non ha grandi informazioni da offrirgli in merito al traffico. La situazione si complicherà non poco, dal momento che Viola si renderà conto della presenza della giovane nella casa accanto, il che spingerà la ragazza a darsi alla fuga. Il suo istinto di giornalista le rende da subito chiaro un concetto: non si tratta di un’avventura romantica. Vede delle ferite sul braccio e vuole indagare. Demir però la chiude fuori e le impone di non impicciarsi. È troppo importante per lui tutelare la giovane. Tutto ciò creerà inevitabilmente anche qualche lieve attrito legato alla gelosia.