Serena de Ferrari chi è Viola di Mare Fuori del meme della suora

Chi è Serena de Ferrari? Tutti sono tornati a parlare di lei per il meme della suora che interrompe il suo bacio con Kyshan Wilson.

È accaduto tutto ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dove uno shooting fotografico si è trasformato in un vero e proprio meme istantaneo. Il bacio tra due attrici e modelle ha fatto adirare una suora che, passando di lì, è intervenuta per separare le due, tirando in ballo anche il diavolo. Una delle due protagoniste della vicenda è un volto noto della televisione italiana: Serena de Ferrari.

Serena de Ferrari chi è

Nata a Torino il 4 maggio 1998, è una giovane attrice famosa soprattutto per aver interpretato il ruolo di Viola in Mare Fuori, serie TV Rai dal grande successo. Per quanto lei sia molto apprezzata, il suo personaggio lo è decisamente meno. Rientra infatti tra le fila dei “cattivi”. La sua carriera artistica si poggia su solidissime radici. Ha studiato per ben 12 anni musica e per 5 canto lirico, dividendosi tra Italia e New York. Ha poi compreso quale fosse la strada che voleva seguire, iscrivendosi al Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Mare Fuori è stata la sua grande chance per farsi notare nel mondo televisivo nostrano. Un’esperienza molto forte, dati i temi trattati. Intervistata da Marie Claire, ha raccontato come le vicende della sua Viola, che ha ucciso la sua migliore amica ed è finita nel carcere minorile di Nisida, sono ispirate a eventi realmente accaduti: “Il regista ci ha portato a conoscere i detenuti. È stato davvero agghiacciante. Per interpretarla mi sono ispirata al suo modo di stringere le pupille, così da spaventarci. Mi sono allenata a non muovere i muscoli facciali, quasi fossi un robot. Spero la gente impari a non idolatrare i protagonisti. Spero ne siano spaventati. A me veniva da piangere. Non sono cose che vanno normalizzate”.

La sua carriera non è però ferma a Mare Fuori, tutt’altro. I fan l’hanno apprezzata nel videoclip di Venere e Mare di Marco Mengoni, Takagi e Ketra e Frah Quintale. Apparsa anche in Zero, serie TV italiana Netflix, così come nell’horror The Bunker Game. Parlando di sé, ha spiegato d’avere come attrice di riferimento Kirsten Dunst, soprattutto guardando alle sue interpretazioni nei film di Sofia Coppola e in Melancholia di Lars von Trier.

Suora e il bacio tra modelle

Il video ha fatto il giro del web ma se non lo aveste ancora visto, lo trovate di seguito. Tutto è accaduto ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Due attrici e modelle, Serena de Ferrari e Kyshan Wilson (attrice apprezzata in Sotto il sole di Amalfi e Mare Fuori 2), erano intente a baciarsi durante uno shooting fotografico. Di colpo ecco apparire una suora. Potrebbe sembrare una scena organizzata per un video social ma le cose stanno diversamente. La realtà supera l’immaginazione perché non vi è nulla di orchestrato in quanto avvenuto. Dopo averle divise, la suora si è rivolta a tutto il gruppo di lavoro: “Che fate? È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria!”.

Roberta Mastalìa, make up stylist impegnata sul set dello shooting, ha raccontato qualche dettaglio a Fanpage: “Dovevamo fare qualche scatto per una rivista. Eravamo nei Quartieri Spagnoli, in strada, quando una suora è arrivata e ci ha chiesto se fossimo andati a messa la mattina. Quando le abbiamo detto di no, ha iniziato a inveire e incolpare la nostra generazione per il Covid. Si è poi resa conto che le modelle si stavano baciando, così è corsa a dividerle. Inizialmente abbiamo tutti riso, anche le modelle, ma poi le abbiamo dovuto chiedere di andare via, perché ci stava intralciando. Piano piano si è allontanata”.