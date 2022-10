Alessandro Egger Ballando con le stelle chi è il bambino delle barrette Kinder

Alessandro Egger chi è il concorrente di Ballando con le Stelle noto per essere stato il volto di una famosa pubblicità

Alessandro Egger è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Nato il 6 settembre 1991 a Belgrado, in Serbia, Egger, 31 anni, è famoso al grande pubblico per essere il bambino delle barrette di Kinder. Da piccolo, infatti, Egger è stato il modello che ha posato per apparire sulla scatola delle iconiche barrette di cioccolato, diventando praticamente una superstar a livello globale. Questa pubblicità dà alla carriera di Alessandro una spinta incredibile, tanto che poi intraprenderà la carriera di modello con ottimi risultati. Alessandro è il figlio di Cristina Egger, donna dotata anche di un titolo nobiliare: quello di Gran Dama della Real Casa Savoia. Il padre invece è serbo. Insieme alla famiglia ha vissuto a Como, poi a Londra e infine sceglie di trasferirsi a Milano per portare avanti la sua carriera.

Dopo l’esperienza come modello per le barrette Kinder, Alessandro Egger ha anche intrapreso l’attività di attore, apparendo in fiction come The Band e Un medico in famiglia. Il ragazzo è apparso anche in televisione, come protagonista nel 2017 di Pechino Express insieme alla madre. L’attività principale rimane comunque quella di modello, oggi Alessandro è uno dei grandi protagonisti di questo mondo e vanta grandi collaborazioni con brand come Versace e Dolce &Gabbana. La fama di Alessandro Egger, negli ultimi anni, è stata legata alla partecipazione al kolossal di Ridley Scott, House of Gucci, e alle sue esibizioni nei panni della drag queen Alessandra, identità con cui ha girato dei video divenuti molto virali. Ora, Alessandro Egger è pronto a tornare protagonista in televisione con la nuova avventura a Ballando con le stelle, dove verrà affiancato dalla maestra di danza Tove Vilfor.

Alessandro Egger: vita privata

Il concorrente di Ballando con le stelle è fidanzato da ben dieci anni con Madalina Doroftei, anche lei modella, di origini rumene. La ragazza vanta circa 30.000 followers su Instagram e ha iniziato a posare già da piccola, iniziando a 14 anni con un concorso di bellezza al liceo. Alessandro Egger, invece, sul suo profilo Instagram vanta circa 120.000 followers e pubblica molti scatti del suo lavoro, mostrandosi ogni tanto anche in coppia con la sua dolce metà, con cui condivide sia la vita lavorativa che quella privata.

Alessandro Egger ama cambiare molto il suo look così lo ritroviamo nel corso degli anni molto diverso rispetto a com’era bambino sulle barrette Kinder. Prima ha optato per un capello castano lunghetto, salvo poi optare per un hair look dal capello corto biondo platinato. Una curiosità su di lui: il bambino della pubblicità delle barrette Kinder pare sia amico di Tommaso Zorzi, a riprova dei video diventati virali sul web dove Alessandro è vestito da drag queen accanto al vincitore del Grande Fratello VIP 5. Ora conosceremo meglio Alessandro proprio in questa nuova avventura a Ballando con le stelle, ai nastri di partenza sabato 8 ottobre, come di consueto su Rai 1. Al sua fianco, come detto, Tove Vilfor, che lo scorso anno ha fatto strada con Alvise Rigo, arrivando fino alla penultima puntata.