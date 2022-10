Alvise Rigo dopo Ballando con le Stelle che fine ha fatto

Che fine ha fatto Alvise Rigo ex concorrente di Ballando con le stelle in coppia con Tove Villfor. Oggi è lontano dalla tv

Il grande pubblico si chiede da quando ha conosciuto Alvise Rigo, 30 anni, grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2021 che fine abbia fatto oggi. Si è dimostrato un abile ballerino, in grado di mettersi in mostra e diventare uno dei protagonisti del programma di Milly Carlucci lo scorso anno. Inoltre il grande feeling visto sulla pista da ballo con la ballerina Tove Villfor aveva fatto pensare ad una love story. Non è andata così: Alvise e Tove non si sono fidanzati ufficialmente dopo il programma nonostante Milly Carlucci sia una grande Cupido. In precedenza il nome del modello di Dsquared2 faceva illuminare una lampadina nella mente dei soli appassionati di rugby: ma oggi Alvise Rigo che fine ha fatto? Il pubblico se lo chiede perchè è rimasto profondamente stupito dal fascinoso rugbista, che deve a Ballando la popolarità ma non la sua prima apparizione televisiva. Il suo percorso sul piccolo schermo ha avuto inizio nel 2020, quando è stato al fianco di Antonella Clerici sul palco del Festival di Sanremo. È ormai abituato a stare dietro le telecamere. Nel corso dell’edizione 2021 di Ballando con le Stelle sono circolate numerose sue fotografie, considerando come la sua sia una forma a dir poco smagliante. Ha fatto battere il cuore dei telespettatori. Ora che il pubblico è riuscito a conoscerlo meglio, lo rivedremo in altre trasmissioni o tornerà alla sua vita di tutti i giorni.

La carriera di Alvise Rigo ha attraversato differenti fasi. Nato a Venezia, ha sempre alternato sport e studio. Il mondo del rugby lo ha rapito fin da giovane. Dopo essersi trasferito a Padova, dove ha conseguito la laurea in mediazione linguistica e culturale, si è poi gettato a capofitto nello sport, preferendo questa carriera alle altre possibilità che il suo percorso di studio offriva. Ha esordito con il Mogliano Rugby e per diverse stagioni ha giocato in Serie A. Nel 2019 ha scelto però di cambiare vita, concludendo la propria carriera sportiva. Una scelta coraggiosa. Si trasferisce a Milano e lavora come barista e modello. Antonella Clerici ha dato una svolta alla sua nuova vita, scegliendolo come valletto sul palco di Sanremo. Un percorso agli inizi, proseguito l’anno dopo a Ballando con le Stelle. Oggi è lontano dalle telecamere, anche se non si esclude un suo nuovo ritorno in televisione, data la giusta opportunità, anche se ha saputo trasformare nuovamente la sua passione per lo sport nel suo lavoro. Alvise Rigo attualmente si occupa infatti di live training, ovvero allenamento a distanza ed è inoltre un personal trainer di Virgin Active.