Ballando con le stelle Rossella Erra chi è perché è giurata del popolo

Chi è Rossella Erra? La giuria popolare di Ballando con Stelle spetta a lei, nota opinionista. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Nota come la giurata del popolo di Ballando con le stelle Rossella Erra 46 anni è una nota opinionista televisiva. Il grande pubblico ha potuto apprezzarla in studio con Caterina Balivo durante Vieni da me, così come in Detto Fatto con Carla Gozzi. Ha ricoperto inoltre il ruolo di “antigiurata” ne Il Cantante Mascherato. Un volto posto per dar voce al pubblico. È questa l’idea di Milly Carlucci, che ha deciso dal 2021 di farne la “ambasciatrice del popolo”. Un titolo che la rende di fatto portavoce della giuria popolare, ben contrapposta ai giurati del programma, che restano una presenza fissa. In questa edizione a valutare le performance dei ballerini amatoriali, in coppia con maestri talentuosi, sono Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. A commentare a bordo campo è ancora una volta Alberto Matano, affiancato da un ospite diverso in ogni puntata. Rossella Erra non sarà però da sola a gestire la giuria popolare. Insieme a lei anche Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Ballando con le stelle Rossella Erra chi è

Nata a Portici il 19 giugno 1974, è una nota opinionista televisiva, spesso impegnata tra gossip e gestione della giuria popolare. Su Instagram è seguita da 170mila follower e via social è solita pubblicare foto del dietro le quinte delle proprie apparizioni televisive. Il gossip rappresenta parte del suo lavoro ma non occupa tutto lo spazio del suo tempo privato. È infatti una grande appassionata di letteratura. Sappiamo inoltre che ha una cagnolina che adora. Il suo nome è Daisy. Cosa sappiamo della vita privata di Rossella Erra? In amore è molto fortunata. Ha infatti trovato l’uomo della sua vita, Attilio, con il quale è sposata da ben 18 anni. Lui vive lontano dal mondo dello spettacolo, essendo un ufficiale dell’esercito. Si sono conosciuti nell’ormai lontano 2000 nel corso di una vacanza in Sardegna. Fidanzati per quattro anni e poi divenuti marito e moglie.

La coppia ha avuto una figlia nel 2005, ad oggi l’unica. Il suo nome è Beatrice. Una gravidanza non semplice da raggiungere. Si è sottoposta con il marito a svariati esami, per poi ricevere la splendida notizia quando sembravano aver perso le speranze. Ha studiato a Portici, per poi laurearsi in Economia del commercio internazionale e mercati valutari. Ha seguito tutt’altra strada lavorativa nella vita. Dopo la scuola è diventata manager e per ben 20 anni è stata titolare di un’azienda specializzata nella formazione professionale. Tutto cambia nel 2018, quando un conflitto con il suo socio la spinge a lasciare l’azienda. Trova così annunci online per prendere parte ad alcuni programmi come pubblico. Incontra così Caterina Balivo, alla ricerca di persone in grado di intervenire nel corso delle puntate su temi come gossip e fiction televisive. È così diventata un personaggio pubblico, ottenendo sempre più spazio nel corso degli ultimi anni. A Ballando con le Stelle è la presidentessa dell’anti-giuria. Con questo ruolo prende spesso le parti dei concorrenti, come nel caso di Fabio Galante. Il suo è un ruolo complesso, dovendo spesso riportare i commenti negativi sui social.