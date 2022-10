Conflitto di interessi per Selvaggia Lucarelli e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle 2022? È polemica.

A Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli si ritrova a dare un punteggio ad un concorrente per lei speciale: Lorenzo Biagiarelli. È noto che lo chef sia il fidanzato di una dei quattro i giudici del programma di Milly Carlucci, gli altri sono come sappiamo da anni Fabio Canino, Guillermo Mariotto e sopratutto Carolyn Smith. La giornalista si ritrova al centro di una polemica: c’è chiaro conflitto di interessi? Tra l’altro è intervenuto anche il Codacons. Vediamo cosa prevede il regolamento del programma del sabato sera di Rai 1 nel momento in cui tra giudice e concorrente ci sia una relazione. Quando a ballare in pista c’è il concorrente Lorenzo Biagiarelli, 35 anni ad alzare la paletta non c’è solo Selvaggia Lucarelli, 48 anni. Dunque contando sul fatto che la produzione ritiene che la giornalista riuscirà a restare imparziale nel valutare le performance del suo fidanzato, ad equiparare ci sono gli altri giudizi. Inoltre facendo un ragionamento deduttivo se non fosse stato possibile uno dei due non avrebbe partecipato. Va sottolineato anche un altro aspetto non secondario: Selvaggia Lucarelli può giudicare il fidanzato Lorenzo Biagiarelli perché Ballando con le stelle non è di certo una competizione sportiva ufficiale ma uno show di intrattenimento per la tv. Per di più spesso a giudicare le prove è la sola giudice che ha competenze specifiche di danza e la più autorevole: Carolyn Smith. Il Codacons dal canto suo ha ritenuto di intervenire. Ricapitoliamo il tutto. Si sono rapidamente diffuse le polemiche dopo l’annuncio dell’inserimento di questo speciale concorrente nel programma Rai. Di sicuro nel corso di questa edizione si tratterà il tema più volte. Il Codacons ha deciso di dire la sua alla vigilia della messa in onda chiedendo l’intervento della tv di stato. L’associazione parla di conflitto di interessi tra la giornalista e il suo fidanzato di 13 anni più giovane. Attraverso l’agenzia di stampa Adnkronos ha svelato d’aver ricevuto un gran numero di reclami in merito alla partecipazione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle.

Non si tratta soltanto di una questione strettamente televisiva. Il Codacons è preoccupato che tutto ciò possa invalidare i giudizi espessi attraverso il televoto a pagamento dei fan. Si propone di valutare la sospensione di Selvaggia Lucarelli dalla giuria o quella di Lorenzo Biagiarelli dal cast. Vi è però anche una terza soluzione: fare in modo che i voti della giornalista non incidano sulla graduatoria finale. Ciò andrebbe però a toccare il regolamento decennale del programma. Intervistato da Vanity Fair, Lorenzo Biagiarelli ha parlato in maniera aperta della sua esperienza a Ballando con le Stelle 2022 senza particolari ipocrisie.