Chi ha vinto Tale e Quale Show 2022 vincitore seconda puntata classifica

Qual è la classifica dopo la seconda puntata di Tale e Quale Show del 7 ottobre? Ecco chi ha vinto e tutte le esibizioni della serata.

Una seconda puntata di Tale e Quale Show 2022 piena di risate e qualità canore. Pochi i dubbi per il vincitore di serata, che ha visto completamente d’accordo i giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Serena Bortone, imitata da Barbara Foria. Lo scopriremo però dopo. Ora ci concentriamo sulle esibizioni di questo appuntamento con il programma condotto da Carlo Conti, che ha ancora una volta convinto il pubblico.

La prima puntata è stata vinta da Antonino, che aveva imitato Marco Masini. Carlo Conti guarda già alla prossima settimana e annuncia le esibizioni della terza puntata, in onda venerdì 15 ottobre, come sempre in prima serata su Rai 1:

Valentina Persia: Clementino

Alessandra Mussolini: Lady Gaga

Claudio Lauretta: Zucchero

Samira Lui: Gaia

Elena Ballerini: Céline Dion

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli: Stanlio e Ollio

Andrea Dianetti: Claudio Baglioni

Valeria Marini: Patty Pravo

Gilles Rocca: Dargen D’Amico

Rosalinda Cannavò: Dua Lipa

Antonino: Fausto Leali

Tale e Quale Show: esibizioni e classifica 7 ottobre

La prima a esibirsi il 7 ottobre a Tale e Quale Show è stata Valentina Persia, stavolta alle prese con Giusy Ferreri e il brano Jambo. Ne ha imitato il timbro e si è presa molti complimenti. Alessandra Mussolini si è trasformata in Loredana Bertè e ha cantato Figli Di. Tanta grinta ma la voce dell’artista è difficile da raggiungere.

Claudio Lauretta ha omaggiato Pino Daniele e la sua storica Quanno Chiove. Gli applausi lo hanno accompagnato in questa esibizione, con ottima voce e look poco somigliante. I giudici però sono stati poco emozionati.

Differente l’impatto di Samira Lui in versione Rihanna. Ha cantato Diamonds e il look è molto convincente. La voce non proprio. Arriva la standing ovation del pubblico e i complimenti di parte della giuria, con critiche di Malgioglio per nulla d’accordo. Questi però si becca i fischi dalla platea.

Elena Ballerini prova a diventare Antonella Ruggiero, cantando Ti Sento. Standing ovation anche per lei. Manca quella voce ma è riuscita a non sbagliare nota nelle parti elevate, restando nel suo range. Tocca poi al momento allegria. Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono degli improbabili Ru Paul ed Elton John. Cantano il famoso brano Don’t Go Breaking My Heart. L’inglese lascia a desiderare e la somiglianza è lontanissima. Le risate però non mancano e il pubblico si esalta.

Ottima la versione di Gianni Morandi proposta da Andrea Dianetti. Non convince il trucco ma la voce c’è. Valeria Marini ha toccato un mostro sacro come Cher, cantando Dov’è l’amore. Malgioglio si scatena e definisce l’esibizione spaventosa. Gilles Rocca è Tiziano Ferro e canta la sua Imbranato. Ottimo lavoro sulla voce ma anche stavolta il trucco lascia un po’ a desiderare. Commozione in giuria. Decisamente meno aderente Rosalinda Cannavò, che canta Bagno a mezzanotte di Elodie. Impazziscono poi tutti per Antonino, che stavolta è Tom Walker e canta la sua Leave a light on.

È proprio lui a trionfare, con i giudici del tutto innamorati della sua prova, per somiglianza ed estensione vocale. Anche dopo il giudizio del pubblico da casa con il televoto resta saldamente in testa. Di seguito la classifica definitiva:

Antonino con 66 punti

Andrea Dianetti con 58 punti

Claudio Lauretta con 52 punti

Elena Ballerini con 51 punti

Gilles Rocca con 50 punti

Alessandra Mussolini con 48 punti

Samira Lui con 45 punti punti

Rosalinda Cannavò con 42 punti

Valentina Persia 39 punti

Valeria Marini con 33 punti

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli con 20 punti