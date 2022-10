Dario Cassini Ballando con le stelle chi è

Dario Cassini chi è il famoso comico che figura tra i partecipanti dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle

È uno dei volti noti della comicità italiana e ora Dario Cassini è pronto a mettersi in gioco anche come ballerino nella nuova edizione dello show di Rai 1 Ballando con le stelle, in partenza sabato 8 ottobre. Dario Cassini, 55 anni, nasce a Napoli il 18 giugno del 1967. La sua infanzia è complessa: sua madre rimane vedova da giovane e si trova a dover crescere da sola i suoi 4 figli. Dario ha parlato in diverse occasioni del rapporto con sua madre, dicendosi molto orgoglioso di lei per il modo in cui si è occupata della famiglia nonostante le mille difficoltà. Dario sin da giovane si appassiona alla recitazione e decide di provare a farsi strada nel mondo dello spettacolo, frequentando a Roma l’Accademia di Arte Drammatica del Teatro La Scaletta. Prima il nuovo concorrente di Ballando con le stelle approda a teatro, poi esordisce sia in televisione che in radio, lavorando come speaker radiofonico.

Il successo arriva però nelle vesti di comico, quando Dario Cassini con i suoi sketch diventa uno dei volti più amati di programmi storici della televisione italiana come Zelig e Colorado Cafè. Oggi, Dario Cassini è uno dei protagonisti più amati della comicità italiana. Ha continuato a prendere parte a diverse attività, ha un programma radiofonico su Radio Kiss Kiss, ha lavorato a Le Iene sotto la conduzione di Simona Ventura ed è apparso anche in diversi videoclip musicali come la celebre canzone degli 883 Se tornerai. Anche come attore il nuovo ballerino di Rai 1 vanta un’ottima carriera, con ruoli in film come Nessuno mi può giudicare, Poveri ma ricchissimi ed Ex, e in fiction con Don Matteo e Fuoriclasse.

Dario Cassini: la vita privata

Nonostante l’enorme notorietà, non sono disponibili molte informazioni sulla vita privata di Dario Cassini. Non si sa se il comico abbia una moglie o una fidanzata, ma dovrebbe avere un figlio di nome Raffaele. Per il resto l’attore non condivide molto della sua sfera personale e sul proprio profilo Instagram, seguito da circa 10.000 followers, ama condividere sketch e scatti con amici e colleghi, ma senza sbottonarsi troppo. Della sua famiglia, invece, sappiamo che suo fratello Riccardo è anche lui un comico, autore di programmi televisivi e radiofonici, mentre un altro fratello, Marco, è il fondatore della celebre casa editrice romana Minimum Fax. A Ballando con le stelle Dario Cassini farà coppia con Lucrezia Lando, ballerina che lo scorso anno ha gareggiato in coppia con Andrea Iannone, arrivando sino all’ottava puntata. L’obiettivo ora è fare meglio insieme al comico, che dopo le tantissime attività svolte in carriera proverà anche l’avventura da ballerino.