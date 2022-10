Enrico Montesano 77 anni chi è il comico che fa parte del cast dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle. Ricordate la polemica no vax?

Enrico Montesano dopo un lungo periodo lontano dal piccolo schermo è la star del cast di Ballando con le stelle 2022 in coppia Alessandra Tripoli. Dopo anni torna protagonista in prima serata con lo show condotto da Milly Carlucci, uno dei programmi più amati dal pubblico televisivo italiano. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che si cimenteranno sulla pista da ballo c’è anche Enrico Montesano, volto noto della comicità. Classe 1945, il concorrente di Ballando con le stelle ha 77 anni e una carriera lunghissima tra spettacoli e cinema. Nato a Roma il 7 giugno 1945. Sin da giovane inizia a farsi strada nel mondo dello spettacolo, spiccando per la sua abilità in svariati ambiti. Dal teatro al cinema, fino alla televisione: Enrico Montesano ha fatto davvero tutto, anche il regista, lo scrittore, il cantante e addirittura il politico. Una personalità eclettica, un uomo di spettacolo a tutto tondo che ora si cimenterà anche nel ballo col programma di Rai 1. Il teatro è nel destino di Montesano.

D’altronde la sua famiglia vanta una lunga e florida tradizione, visto che molti dei suoi antenati sono stati degli attori. Il suo debutto risale al 1966, al fianco di un’icona come Caterina Caselli, e da quel momento ha preso parte a un numero incredibile di film, spettacoli e programmi televisivi, ricevendo anche diversi premi. Il concorrente di Ballando con le stelle 2022 si è cimentato anche come cantante, pubblicando diversi dischi tra gli anni ’70 e gli ’80. La sua attività politica, invece, si è consumato in diversi momenti della sua vita, prima negli anni ’70, quando diede il proprio supporto ai socialisti, poi negli anni ’90, candidandosi alle comunali di Roma come consigliere col partito democratico della sinistra e infine nell’ultimo decennio, quando si espone per la candidatura di Gianni Alemanno a sindaco di Roma.

Enrico Montesano vita privata

Anche la vita privata di Enrico Montesano è stata molto movimentata: l’attore ha avuto ben sei figli, con tre donne diverse. Il primo è stato Mattia, avuto dalla relazione con la stilista Martina Spadaro. Poi sono arrivati Lavinia, Tommaso e Oliver, frutto del primo matrimonio con Tamara Moltrasio, e infine con la sua seconda moglie, e attuale compagna, Teresa Trisorio, il conduttore di Fantastico ha avuto Michele Enrico e Marco Valerio. Negli ultimi tempi, Enrico Montesano è stato al centro di diverse polemiche riguardanti la pandemia. Il concorrente di Ballando con le stelle si è esposto apertamente a sostegno dei movimenti No Mask e No Vax e perciò ha ricevuto molte critiche. In generale, comunque, è molto attivo nel dibattito pubblico, specialmente sul proprio profilo Instagram commenta molti fatti legati all’attualità. Oggi dopo le innumerevoli esperienze che hanno fatto parte della sua carriera, Enrico Montesano è pronto a mettersi in gioco a Ballando con le stelle, in partenza sabato 8 ottobre 2022. Al suo fianco, nell’avventura sulla pista da ballo, ci sarà la maestra Alessandra Tripoli, finalista lo scorso anno in coppia con Morgan.