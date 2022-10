Giampiero Mughini Ballando con le stelle chi è: querelato dalla Lucarelli

Giampiero Mughini 81 anni è concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle: chi è e cosa ha fatto in carriera fino alla lite con la Lucarelli

Tra i volti della nuova edizione di Ballando con le stelle c’è anche quello di Giampiero Mughini, pronto a cimentarsi in una nuova esperienza televisiva come ballerino. Volto noto del piccolo schermo, il tifoso della Juventus ha 81 anni ed è nato il 16 aprile del 1941 a Catania. Giornalista, scrittore e opinionista, sin da giovane inizia ad appassionarsi all’informazione e alla politica, muovendo i suoi primi passi in un periodo di particolare fermento sociale, culturale e ideologico come la seconda metà degli anni 60. Nel clima sessantottino fonda e dirige la rivista Giovane Critica e i Quaderni Piacentini, poi si laurea in Lingue e Letterature moderne all’Università La Sapienza di Roma, continuando nella Capitale la sua carriera di giornalista. La sua attività si connota sempre in maniera molto politicizzata: nel 1969 è tra i fondatori de Il manifesto, quotidiano di forte indirizzo comunista, ma lo abbandona dopo appena tre mesi per alcuni dissidi con i colleghi. Il suo lavoro rimane comunque circoscritto in quell’ambito fino all’arrivo degli anni ’80.

É da questo momento che il nuovo ballerino di Rai 1 decide di allontanarsi dalla militanza politica. Con questo cambio d’indirizzo varia anche l’attività di Gianpiero Mughini che esordisce al cinema nel 1978 con Ecce bombo di Nanni Moretti e colleziona altri ruoli sempre sul grande schermo. L’attività editoriale comunque continua con diverse collaborazioni, ma verso la fine degli anni ’80 il suo impegno si sposta maggiormente sul versante televisivo, con la partecipazione come ospite fisso al programma Ieri, Goggi e domani che gli garantisce una notevole fama. Dagli anni 90 in poi, dunque, lo juventino per eccellenza diventa un volto fisso del piccolo schermo, con la partecipazione a diversi programmi. Come opinionista il giornalista inizia a farsi strada negli ambienti calcistici, dove sostiene a gran voce la sua fede bianconera, parlando spesso di Juventus e dedicando anche ben tre libri alla sua squadra del cuore.

Giampiero Mughini oggi: la vita privata

Oggi, quindi, Giampiero Mughini è un volto molto presente in televisione. È ospito fisso di Stasera Italia a Rete 4 e si presta spesso a comparire in programmi sportivi, dove commenta sia le vicende della sua Juventus che quelle che riguardano in generale il calcio italiano. Ora per lui è alle porte una nuova inedita esperienza, come ballerino su Rai 1. A Ballando con le stelle Giampiero Mughini inoltre ritroverà Selvaggia Lucarelli, membro della giuria del programma. Tra i due non corre buon sangue, ci sono stati degli scontri che hanno portato anche a un confronto in tribunale. La donna ha infatti querelato Mughini perché, su Il Giornale, ha attaccato la scrittrice rimproverandola di mostrare il proprio corpo più che scrivere con efficacia. A margine della querela, Giampiero Mughini è stato condannato a dover risarcire la Lucarelli con 2.000 euro e a pagare una multa di 500 euro. Per ciò che riguarda invece la sua vita privata, Giampiero Mughini è sposato con Michela Pandolfi, protagonista anche lei del mondo dello spettacolo, ma da un’altra prospettiva. La moglie del concorrente di Ballando con le stelle è, infatti, una costumista e ha lavorato spesso in televisione. La coppia non ha mai avuto figli, anche se la donna prima di sposare Mughini ha avuto un’altra relazione da cui ha avuto dei figli, grazie ai quali è anche diventata nonna.