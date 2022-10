Iva Zanicchi Ballando con le stelle chi è spiegato alla generazione Z

Non puoi non conoscere Iva Zanicchi 82 anni, concorrente di Ballando con le stelle 2022 in coppia con Samuel Peron

Con Iva Zanicchi e Samuel Peron nel cast è iniziato sabato 8 ottobre Ballando con le stelle 2022, la nuova edizione della versione italiana del celebre show danzante condotto da Milly Carlucci, arrivato al suo diciassettesimo anno. E questa volta, tra i tredici concorrenti che si cimenteranno sulla pista da ballo di Rai 1 c’è una grande sorpresa, L’Aquila di Ligonchio uno dei volti più noti della televisione e della cultura popolare italiana. Sai davvero tutto su di lei? Iva Zanicchi è nata il 18 gennaio 1940 a Vaglie, una frazione appunto di Ligonchio, in Emilia-Romagna, e ha quindi 82 anni. È divenuta nota sopratutto come cantante, grazie alle sue undici partecipazioni al Festival di Sanremo (con tre vittorie finali, che ne fanno l’artista donna più vincente della storia della kermesse ligure ma si tratta in realtà di un’artista a tutto tondo, con una carriera molto variegata. Lanciata nel 1959 con un’apparizione tv a Campanile Sera con Mike Bongiorno, ha poi iniziato a riscuotere grande successo come cantante di musica popolare nelle balere romagnole, un percorso che la porterà poi a essere riconosciuta come “l’Amalia Rodrigues italiana”.

In 62 anni di carriera canora ha inciso 34 album, di cui 33 di studio e uno dal vivo, realizzando grandi successi e prendendo parte a diversi festival non solo in Italia (nel 1969, ad esempio prese parte all’Eurovision Song Contest). Ma la sua carriera non ha riguardato solo la musica: negli ultimi 21 anni, infatti, è divenuta nota anche come scrittrice, pubblicando due libri autobiografici ma anche diversi romanzi. Ha inoltre lavorato come conduttrice in programmi televisivi e radiofonici, e soprattutto come attrice, sia a teatro che in televisione che al cinema (ha infatti recitato in ben 8 film, tra il 1961 e il 2019). Parallelamente a quella artistica, Iva Zanicchi ha avuto anche una importante carriera politica, iniziata nel 1999 nelle liste di Forza Italia: si è candidata più volte alle elezioni europee, rivestendo la carica di eurodeputata dal maggio 2008 al luglio 2014, quando si è poi ritirata dalla politica. A soli tre anni dal ritiro, ha dichiarato il proprio sostegno ad Andrea Orlando nelle primarie del Partito Democratico.