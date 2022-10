Rosanna Banfi Ballando con le stelle chi è: lotta contro la malattia

Rosanna Banfi 59 anni chi è la famosa figlia di Lino che partecipa all’edizione 2022 di Ballando con le stelle

Attrice e figlia d’arte, Rosanna Zagaria, in arte Rosanna Banfi 59 anni, è nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle in coppia con Simone Casula . Nata a Canosa di Puglia il 10 aprile 1963, Rosanna è la figlia del famosissimo attore Lino Banfi e di Lucia Lagrasta. Dopo l’infanzia e l’adolescenza a Roma, fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo negli anni ’80, seguendo in questo modo le orme del padre. Proprio insieme a Lino muove i suoi primi passi sul grande schermo, apparendo nei film interpretati proprio da suo papà. La sua carriera, però, si articola soprattutto sul piccolo schermo, dove Rosanna si fa notare grazie alla partecipazione a fiction di successo tra cui Un medico in famiglia, ancora la fianco di suo padre, iconico nel ruolo di Nonno Libero. L’attrice ha poi dovuto allontanarsi dalle scene a causa di una malattia, facendo però ritorno negli ultimi tempi. Quest’anno Rosanna è stata protagonista di un altro famosissimo show di Rai 1, Il cantante mascherato, in cui ha interpretato la maschera del Pulcino ancora una volta insieme a suo padre, piazzandosi al secondo posto. Ora per lei è pronto l’avventura a Ballando con le stelle, insieme al ballerino Simone Casula, con l’obiettivo di fare meglio e puntare alla vittoria.

Rosanna Banfi: la malattia e la vita privata

Rosanna è sposata dal 1992 con Fabio Leoni, attore come lei, e insieme la coppia ha avuto due figli: Virginia, venuta al mondo nel 1993, e Pietro, nato invece nel 1998. Come detto, la vita di Rosanna Banfi è stata segnata dalla terribile malattia che l’ha tenuta a lungo lontana dalle scene. Nel 2009 alla concorrente di Ballando con le stelle è stato diagnosticato un cancro al seno, un male che l’attrice ha combattuto con la chemioterapia e che è riuscita a vincere. Dopo aver sconfitto il tumore, Rosanna è diventata un’ambasciatrice di Race for the Cure, la più grande manifestazione in Italia e nel mondo volta a sostenere la lotta contro i tumori al seno. A parlare per la prima volta della malattia dell’attrice di Un medico in famiglia è stato proprio suo padre Lino, che in un’intervista a La vita in diretta ha rivelato che sua figlia era stata operata per un tumore al seno. A distanza di tempo anche la stessa Rosanna è tornata sull’argomento, raccontando, anche sui social, che quei momenti sono stati molto difficili, ma per fortuna ora sono alle spalle.