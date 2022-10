Il ballerino Vito Coppola ha lasciato Ballando con le Stelle. Scopriamo il motivo del suo addio al programma di Milly Carlucci.

Vito Coppola non fa parte di Ballando con le Stelle 2022. Il programma, iniziato sabato 8 ottobre in prima serata su Rai 1m ha modificato il cast di ballerini professionisti in maniera sensibile. Ci sono stati svariati cambi nel gruppo, per motivi differenti. Il ricordo della vittoria dell’edizione 2021, in coppia con Arisa, è ancora ben saldo nella memoria dei telespettatori. Si è parlato molto di loro, dal momento che sono stati in grado di mostrare un’incredibile intesa personale. A lungo il mondo del gossip si è scatenato su Vito Coppola e Arisa lanciando voci in merito a una possibile relazione. Nel corso delle varie interviste sostenute, però, la cantante e il ballerino hanno costantemente schivato la questione. La relazione è stata infine confermata, ma le cose non sono andate per il meglio tra loro. Durante la relazione ha partecipato a due videoclip della cantante per i brani Altalene e Cuore.

Le ragioni dell’addio di Vito Coppola, 28 anni, a Ballando con le Stelle sono strettamente professionali. Il ballerino sarà infatti impegnato altrove. Notato dai produttori e direttori creativi di Strictly Come Dancing, ha deciso di intraprendere una nuova avvenuta. Si tratta della versione britannica di Ballando con le Stelle. Vito Coppola ha scelto questo percorso per una crescita personale. Il programma gli ha offerto di andare a Londra e cambiare vita. Il giovane ballerino è in una fase differente rispetto a tanti altri colleghi nel programma. Ha voglia di esperienze internazionali e mettersi in mostra il più possibile, in vista anche di lavori futuri, magari oltreoceano.Il nuovo programma è già iniziato e Vito Coppola si sta godendo l’esperienza di vita a Londra. Nel programma britannico è in coppia con un’altra musicista, dopo Arisa. Si tratta di Fleur East, cantautrice britannica e conduttrice radiofonica, ex membro delle Addictiv Ladies.

Originario di Eboli, Vito Coppola ha iniziato a ballare quando aveva 6 anni e dopo soli quattro anni ha conquistato il primo titolo nazionale. È l’inizio di una lunga carriera in giro per il mondo e ricca di successi con qualità sopra la media che permettono a Vito Coppola di sbarcare in televisione. In pochi sanno che il debutto non è a Ballando con le Stelle ma ad Amici di Maria De Filippi. Il ballerino è apparso come ballerino professionista in alcune puntate del serale nel 2019, poi due anni dopo l’arrivo a Ballando con le Stelle e il trionfo in coppia con Arisa. Dopo qualche mese ha partecipato a Il cantante mascherato come ballerino solista.