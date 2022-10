Amaurys Perez moglie chi è Angela Rende: amore di una vita

Chi è la moglie di Amaurys Perez? Lei lo ha sorpreso al GF VIP, dandogli un po’ di sollievo dopo aver sentito tanto la sua mancanza.

Alfonso Signorini lo chiama il gigante buono della casa. Sempre gentile e cordiale, Amaurys Perez non nasconde la propria sofferenza all’interno del reality Mediaset. Sente la mancanza della propria famiglia e spesso lo si è visto rintanarsi in un angolo, da solo, per piangere e sfogarsi. Vorrebbe poter stringere nuovamente i suoi figli a sé. È un padre amorevole e lo dimostra il fatto d’essersi messo al fianco di George Ciupilan dopo il racconto della sua triste storia personale. Vorrebbe però anche ritrovare sua moglie Angela Rende, amore della sua vita. Cosa sappiamo del loro rapporto di coppia e della storia che li ha visti protagonisti? Di seguito un bel po’ di informazioni sulla moglie del campione di pallanuoto, che in casa sta ampiamente dimostrando d’essere molto più che soltanto un affascinante uomo.

Chi è moglie Amaurys

Amaurys Perez è al fianco dell’amore della sua vita dal 2006. Angela Rende, 43 anni, è nata a Cosenza il 2 dicembre 1978. Hanno rapidamente capito d’essere fatti l’uno per l’altra e non ci hanno messo molto a decidere di diventare marito e moglie. Intervistata da Caterina Balivo nel programma Vieni da me, lei ha spiegato: “La mia fortuna più grande è stata aver incontrato Amaurys. Siamo due pezzi che si incastrano, nelle nostre diversità”.

Ha detto inoltre come inizialmente lui non la convinceva a pieno, spaventata un po’ dalla sua altezza e imponenza fisica. In seguito ha temuto fosse il solito sportivo straniero che sarebbe poi scappato al termine di un certo periodo della sua carriera. Non poteva sbagliarsi maggiormente.

Se dopo il suo percorso nella pallanuoto Amaurys ne ha intrapreso uno televisivo, lo stesso non si può dire di sua moglie Angela Rende. Lei è infatti un’insegnante a Cosenza, dove i due hanno creato il loro nido d’amore. Si è però cimentata in un’esperienza in TV, nel 2014 a Pechino Express, ottenendo il secondo posto.

La coppia ha avuto tre figli: Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. Una famiglia numerosa e molto legata. Non sono mancati però numerosi drammi per poter costruire questo gruppo affiatato che oggi è la ragione di vita dei due genitori. Angela Rende ha infatti subito sei aborti prima di poter dare alla luce il suo primogenito nel 2010, quando ormai non ci speravano più.

“Abbiamo girato il mondo pur di avere un figlio. I medici dicevano che non ce l’avremmo fatta, ma non ci siamo arresi. Abbiamo fatto di tutti pur di avere un bambino. Varie inseminazioni, fino a diventare quasi un ginecologo io stesso. Volevamo adottare e dare così una famiglia a qualche bimbo abbandonato. Poi Angela è rimasta incinta”.