Noemi Uomini e Donne chi è corteggiatrice di Federico D

Noemi Uomini e Donne chi è la corteggiatrice del tronista Federico Dainese nel dating show di Maria De Filippi

Continua l’avventura di Federico Dainese nel parterre di Uomini e Donne e sembra molto preso da una ragazza mora di nome Noemi. Il tronista è ancora in una fase preliminare della sua esperienza, si sta orientando e sta aspettando la corteggiatrice che gli faccia battere il cuore. In tal senso, dunque, Federico sta conoscendo la bella napoletana, una ragazza che si è presentata per conquistare il tronista. La loro conoscenza è alle primissime battute, ma è partita nel migliore dei modi. Federico e Noemi cono infatti usciti in esterna e le cose sono andate molto bene. Chiaramente, si tratta solo di una primissima uscita, è ancora tutto da vedere, ma come si dice chi ben comincia è a metà dell’opera. La corteggiatrice di Federico D Noemi di cognome fa Sales. È originaria di Napoli e ha 21 anni. Dal suo profilo Instagram possiamo vedere che vive non pianta stabile a Londra e che lavora come attrice. La mora napoletana ha studiato alla scuola di cinema La Ribalta e ora fa parte dell’agenzia Marianna De Martino Management. Noemi di Uomini e Donne che corteggia Federico non è nuova al mondo dello spettacolo ha lavorato nei film San Velentino Stories di Emanuele Palamara e in Ultras di Francesco Lettieri. Noemi, inoltre, è anche un’abile cantante e si è spostata a Roma per lavorare, prima di volare in Inghilterra. Per il resto non sono disponibili molte informazioni sulla sua vita privata. Sicuramente, se la conoscenza tra i due andrà avanti conosceremo qualche altro dettaglio su di lei, per il momento sappiamo che il primo impatto con Federico D è stato molto positivo.

Federico Dainese e il percorso a Uomini e Donne

Federico Dainese è uno dei tronisti di questa edizione di Uomini e Donne, ma non è affatto un volto nuovo del programma. Nella scorsa edizione, infatti è stato il corteggiatore di Veronica Rimondi, ma le cose non sono andate bene per lui. Il suo approdo allo show, però, è stato talmente positivo che poi è tornato come tronista, cercando di trovare quell’amore che non ha trovato nella precedente esperienza. Federico ha raccontato di essere stato molto teso alla sua prima esperienza nel programma, ma ormai si mostra sciolto e a suo agio, ha anche stretto un bel rapporto d’amicizia con l’altro tronista Federico. Ambientatosi al meglio, dunque, Federico Dainese ha iniziato a conoscere le corteggiatrici che gli si sono presentate e nelle scorse puntate ha portato avanti la conoscenza con Monica, giovane siciliana di 28 anni con cui le cose sembravano andare molto bene. Almeno fino all’arrivo di Noemi, che ha immediatamente attirato l’attenzione del tronista. Ciò ha portato anche alla rabbia di Monica, che ha messo in dubbio la volontà di Federico di continuare la conoscenza, accusandolo di non averle dedicato attenzione. Federico ha ribadito la sua volontà di continuare a conoscerla, ma è sembrato molto preso da Noemi. Vedremo come si evolveranno le cose.