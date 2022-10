Samuel Peron torna sul litigio tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi a Ballando con le stelle e rincara la dose attaccando la giurata

Scuse no, stretta di mano si. Così Samuel Peron a Oggi è un altro giro interviene sulle polemiche Lucarelli-Zanicchi. Tra i momenti clou della prima puntata di Ballando con le stelle c’è stato sicuramente lo scontro tra Iva Zanicchi, una delle concorrenti dello show, e Selvaggia Lucarelli, un membro della giuria. La storica cantante di Zingara si è esibita in coppia con il ballerino Samuel Peron, ma la performance non è piaciuta affatto alla giurata, che le ha rifilato un incredibile zero. Da lì la reazione della Zanicchi, che rivolgendosi al compagno di ballo gli ha sussurrato delle parole all’orecchio, nello specifico un insulto diretto proprio alla Lucarelli. Quest’ultima si è sentita molto offesa, considerando anche come è stata apostrofata, ovvero col termine “tr**”, e ha preteso delle scuse dalla cantante. Scuse che sono arrivate, con Iva che ha ammesso di aver esagerato e di essersi pentita. La conferma delle scuse ricevute è arrivata direttamente da Selvaggia Lucarelli, che in collegamento telefonico con Francesca Fialdini al programma Da noi a ruota libera ha ringraziato la cantante per le scuse, sottolineando però la gravità delle sue parole. Tutto, quindi, sembrava rientrato, ma la polemica si è allargata a una terza persona, ovvero il ballerino Samuel Peron. Selvaggia ha infatti rimproverato anche quest’ultimo, reo di aver riso all’offesa pronunciata dalla Zanicchi. La giurata di Ballando con le stelle ha detto di aspettarsi delle scuse anche da Samuel Peron, che però è di tutt’altro avviso.

Selvaggia Lucarelli Samuel Peron: le parole del ballerino

Ospite a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone come si evince dal video, Samuel Peron ha rivelato di non aver capito le parole di Iva Zanicchi. Infatti, il ballerino ha ammesso di aver capito che la cantante ha pronunciato un’osservazione di sorpresa per lo zero ricevuto e non che avesse insultato la giurata. Da qui le sue risate, frutto appunto, secondo il ballerino, del malinteso. A proposito invece delle richieste di Selvaggia Lucarelli, Peron ha ammesso di non avere alcuna intenzione di scusarsi, sostenendo di non aver mai mancato di rispetto. Sicuramente è dispiaciuto del fraintendimento e stringerà la mano alla giurata di Ballando con le stelle ma non si sente di doverle porgere delle scuse. Insomma, rimane molto alta la tensione. La lite tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli sembra rientrata, anche se la giornalista ha comunque rimarcato quanto non abbia gradito l’uscita della cantante. Le scuse sono comunque state accettate e tutto sembrava poter essere archiviato. La polemica però ora sul sposta sul fronte Samuel Peron, che ha anche attaccato Selvaggia Lucarelli, considerando decisamente esagerato lo zero che ha rifilato alla coppia. Peron ha sottolineato che la giurata avrebbe dovuto contare anche l’impegno che ci ha messo Iva a 82 anni di età e il divertimento che ha mostrato e invece la Lucarelli non ha dimostrato di aver preso in considerazione questi elementi. Tornando poi sulla rabbia di Selvaggia Lucarelli per l’epiteto che le ha rivolto Iva Zanicchi, Peron ha accusato Selvaggia Lucarelli di averlo attaccato allo stesso modo, altro motivo per cui non si sente in dovere di porgere delle scuse. All’osservazione della Bortone, però, che quell’insulto ha anche una connotazione fortemente sessista volta a svilire l’immagine di Selvaggia come donna, Samuel ha risposto che anche quando viene chiamato con locuzioni come “Tesoro mio bello” o “Amore mio bello” dovrebbe sentirsi nello stesso modo. Insomma, Samuel Peron non ha alcuna intenzione di cedere alle richieste di Selvaggia Lucarelli, vedremo come risponderà quest’ultima.